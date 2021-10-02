Aileleri aşı oldu, çocukları bisiklet kazandı Aşı olan velilerin çocuklarına çekilişle bisiklet verildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde eğitim öğretim veren Yılmaz Şehit Hüseyin Arı Ortaokulu, salgınla mücadele kapsamında korona virüs aşısını teşvik etmek amacıyla, aşı olan velilerin çocukları çekilişle bisikletle kazandı.

Yılmaz Şehit Hüseyin Arı Ortaokulu Okul Müdürü Erdal Yeniçeri ve okul idaresi tarafından salgınla mücadele kapsamında aşıyı teşvik etmek amacıyla “Annem babam aşı oluyor, bisiklet benim oluyor” kampanyası gerçekleştirdi. Kampanya kapsamında velileri korona virüs aşısı olan öğrencilerden Emine Nur Özel, Emine Erol, Recep Tanrıkulu, Viyan Delila Tekin ve Avşin Özdemir, okul bahçesinde gerçekleştirilen çekilişle bisiklet kazandı. Bisiklet kazanan öğrencilerin ödüllerini ise Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Sağlık Müdürü Dr.Sezgin Güleç ve Okul Müdürü Erdal Yeniçeri tarafından verildi.

Belediye Başkanı Kayda, henüz aşısını olmayan tüm vatandaşlara korona virüs aşısı olmaya davet ederken, Kaymakam Sağlam ise yeni tip korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında vatandaşların aşı olmasını teşvik etmek amacıyla “Annem babam aşı oluyor, bisiklet benim oluyor” kampanyasını hayata geçiren Okul Müdürü Erdal Yeniçeri ve okul idaresine teşekkür etti.

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