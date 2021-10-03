Bakan Çavuşoğlu Şehzadelerpark’ı ziyaret etti

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ege Bölgesi’nin en büyük tarih, kültür ve eğlence parkı olan Şehzadelerpark’ı ziyaret etti.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Manisa’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4 ayrı konsepti bir arada ziyaretçilerine sunan Şehzadelerpark’ı gezdi. Ziyareti sırasında Bakan Çavuşoğlu’na eşlik eden Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, park hakkında bilgi verdi. Şehzadelerpark’ın 17 bin 500 metrekarelik alanda yaklaşık 15 milyon TL’ye yaptırıldığını belirten Başkan Çelik, parkın Diaromik Mesir Müzesi, Masal Park, Miniaşehzadeler ve Şehzade replikaları gibi bölümlerden oluştuğunu anlattı. Başkan Çelik, “Şehzadelerpark içerisinde; etrafında oturma yerleri bulunan 571 metrekare büyüklüğünde biyolojik gölet, 310 metrekaresi kapalı, 270 metrekaresi açık alan, toplam 580 metrekare alana sahip bir kafeterya, 34 metrekare güvenlik binası ile tarihte kurulan 16 Türk Devleti’nin bayraklarının yer aldığı bir bölüm yapılmıştır. Bin 600 metre uzunluğunda ve toplamda 2 bin 880 metrekare yürüyüş yolu yapılmış, 3 bin 200 metre bordür döşenmiştir. Bütün bu çalışmalar yapılırken, alandaki ağaçlar korunmuştur.” dedi. Parkı gezerek eserler hakkında bilgi alan Bakan Çavuşoğlu Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i hizmeti nedeniyle tebrik etti. Parkı oldukça beğenen Çavuşoğlu memnuniyetini ifade etti. Başkan Çelik, daha sonra park içinde yer alan sosyal tesislerde Bakan Çavuşoğlu ve beraberindekileri kahvaltıda ağırladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.