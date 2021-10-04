Manisa FK'da Özbalta dönemi bitti

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Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Eyüpspor'a 90+1'inci dakikada yediği golle 3-2 yenilerek üst üste 5'inci mağlubiyetini alan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Serkan Özbalta dönemi sona erdi.

Geçen sezon rekorlar kırarak siyah-beyazlı takımı 2'nci Lig'de şampiyon yapan 42 yaşındaki teknik adamın, Eyüpspor mağlubiyeti sonrası oyuncularıyla vedalaşarak istifa ettiği öğrenildi.Teknik patron Serkan Özbalta'nın istifasını kabul eden yönetimin yeni teknik adam arayışlarına başladığı bildirildi. Ligin ilk 3 maçını kazandıktan sonra 9 puanda kalan Manisa temsilcisinin göreve Yalçın Koşukavak'ı getirmek istediği iddia edildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-10-04 11:23:49



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