4 ayrı suçtan aranıyordu, jandarmaya yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 4 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı olan bir kişi Alaşehir Jandarma Komutanlığı Motosikletli Asayiş timleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde devriye görevi icra eden Alaşehir Jandarma Komutanlığına bağlı Motosikletli Asayiş timleri, şüphe üzerine A.Ö., isimli şahsı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde A.Ö.'nün Alaşehir Sulh Ceza Hakimliğinin "2020/1731 Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Etme", "2021/470 Hakaret", "2021/1727 Tehdit ve 2021/1727 Hakaret" olmak üzere 4 ayrı suçtan aranma kaydı olduğu öğrenildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan A.Ö., savcılığa götürüldü.

Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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