İş makinesi ile kaçak kazı yaparken yakalandılar

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iş makinesiyle arkeolojik sit alanı olmayan bölgede kaçak kazı yapan biri kadın 7 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi Bozkurt mevkiinde, bugün saat 11.30 sıralarında jandarma tarafından alınan istihbari bilgiler doğrultusunda yapılan operasyonda Ş.B. (K52), O.A. (E58), T.S. (E46), A.D. (E58), R.Ö. (E61), M.K. (E62), İ.K. (E59) isimli şahısların arkeolojik sit alanı olmayan arazide, 9 metre derinliğinde ve 10 metre genişliğinde iş makinesiyle çukur kazarak kaçak kazı yaptıkları tespit edilerek suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları iş makinası, 2 adet kürek ve 1adet kazma ve 1 adet 30 metre kablo uzunluğuna sahip kuyu görüntüleme kamerası ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili Kırkağaç Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilirken şüpheliler ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.