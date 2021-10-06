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Kayınpeder damat tartışması kanlı bitti: 1 ölü Öfkeli kayınpeder damadını bıçakladı

İHA

Kayınpeder damat tartışması kanlı bitti: 1 ölü Öfkeli kayınpeder damadını bıçakladı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde kayınpeder ile damat arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu kayınpeder damadını bıçaklayarak öldürdü.
Olay Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Fahit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ü.K. ve oğlu S.K., damatları Sercan Kor ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucu Ü.K., damat Sercan Kor’u yanında getirdiği bıçakla göğsünden vurdu. Aldığı bıçak darbesiyle Sercan Kor kanlar içerisinde yere yığılırken Ü.K. ve S.K. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sercan Kor daha sonra hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sercan Kor hayatını kaybetti.
Polis ekiplerini çalışmaları sonucu Ü.K. ile oğlı S.K. yakalanarak gözaltına alındı.
İki şüpheli emniyete götürülürken cinayet ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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