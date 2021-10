MASKİ’den KAYSÜ bedelleri hakkında bilgilendirme

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ile Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Katı Atık Yönetim Sistemi Ücretini (KAYSÜ) hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, katıldıkları televizyon programında su faturalarından sadece tahakkuk ve tahsilatı yapılan KAYSÜ bedellerini tüm detayları ile anlattı. KAYSÜ’nün ilgili ilçe belediyeleri tarafından alına çöp toplama bedeli olduğunu ifade eden Çevik ve Akbaş, faturalar üzerinden verdikleri örneklerle yönetmelik gereği su faturaları üzerinden alınan ücret kalemlerini anlattı. İlçe belediyelerinin yaptığı çalışmalar ile KAYSÜ ücretlerini belirlediğini söyleyen Çevik ve Akbaş, fatura üzerinden tahsil edilen ücretlerin her ayın 25’inde kuruşu kuruşuna ilgili belediyeye aktarıldığını vurguladılar.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Vatandaşımızın tepkisi su faturalarına ama su faturalarının detayına girdiğimiz zaman KAYSÜ dediğimiz çöp toplama bedeline bir tepki var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınlamış olduğu bir yönetmelik var. O yönetmelik, ‘KAYSÜ bedelleri su faturaları üzerinden tahsil edilir’ diyor. KAYSÜ dediğimiz çöp toplama bedeli neden su faturaları üzerinden alınıyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yönetmeliğinin bir de alt kılavuzu var. Kılavuzda, kişi evinde olduğu müddetçe su tüketir. Su tükettiği oranda çöp üretir. O ürettiği çöp oranı kadar su harcadığı kabul edilir. Bu niyetle MASKİ Genel Müdürlüğü üzerinden su faturaları üzerinden alınır çöp toplama bedelleri” ifadelerini kullandı.

Manisa’daki 17 ilçe belediyesinin farklı farklı KAYSÜ bedeller, olduğunu belirten Genel Müdür Yardımcısı Çevik, “Manisa’mızdaki 17 ilçe belediyesi farklı farklı oranlarda ilçe merkezindeki meskenlerde, beldedeki ve köydeki meskenlerde değişik fiyat politikası uygulamaktadır. Bunu da kendi meclislerinden geçirdiler ve ücret tarifelerini oluşturdular. Bunu da MASKİ Genel Müdürlüğüne gönderdiler. Siz bu rakamı vatandaştan tahsil edin. Kuruşuna dokunmadan ilçe belediyesine gönderin dediler” dedi.

Fatura görseli üzerinden açıklamalarına devam eden MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “İlçe merkezinde 1 metreküplük bir tüketimini baz aldığımızda suyun metreküp fiyatı 4.99 TL. Bu MASKİ’nin geliri. Atıksu bedeli, bu fatura üzerinde 2.00 TL. Bu iki rakamı topladığımızda 6.99 TL MASKİ’nin almış olduğu bedeldir. Vatandaşlarımızdan şunu rica ediyoruz. Faturalarını abonelerimiz iyi gözlemlesin. Faturanın alt kısmına baktığımız zaman ilçe belediyesinin geliri 14.21 TL’dir. 22.50 liralık faturanın 14 lirası ilçe belediyesinin aldığı bedel. Abonelerimiz su faturalarının alt kısmını detaylı bir şekilde incelendiğinde MASKİ’nin, ilçe belediyesinin, Büyükşehir Belediyesinin ve devlete giden KDV’nin rakamlarını çok rahatlıkla görebilirler” dedi.

KAYSÜ’nün çöp toplama bedeli olduğunu belirten Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “Katı Atık Yönetim Sistemi Ücreti çöp toplama bedelidir. İlçe belediyelerinin aldığı bir bedeldir. Her ilçe belediyesi yapmış olduğu çalışmayla kendi birim fiyatını belirledi. Buradaki süreç tamamıyla kendi kontrollerinde. Kanunen su faturalarından alınır ibaresi gereği şu anda biz bunları ilçe belediyeleri adına almaktayız. Her ayın 25’inde ilgili ilçe belediyesine bu bedelleri iletiyoruz” dedi.

1 metreküplük köy faturası üzerinden örnek veren Daire Başkanı Akbaş, “Köylerde 1.13 TL su fiyatımız. Faturanın toplamına baktığınızda vatandaşımız 11.29 TL’yi görüyor. Bunu böldüğünde ben suyu 11.29 TL’den aldım diyor. Aslında böyle değil. Bu rakamın 9.13 TL’si ilçe belediyesinin aldığı KAYSÜ bedeli. Bu ücretin dediğimiz gibi MASKİ Genel Müdürlüğü ile hiçbir ilgisi yok. Su faturalarında 6 adet ücret kalemi var. Bu ücret kalemlerinin sadece 2’si MASKİ’ye ait” dedi.

