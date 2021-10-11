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TEKNOFEST'in 2 dalda şampiyonu Manisa'da da ödüllendirildi TEKNOFEST 2021’den 2 dalda birincilikle dönen 'KAYGUSUZ' Takımı için tören düzenlendi

İHA

TEKNOFEST'in 2 dalda şampiyonu Manisa'da da ödüllendirildi TEKNOFEST 2021’den 2 dalda birincilikle dönen 'KAYGUSUZ' Takımı için tören düzenlendi

TEKNOFEST 2021 kapsamında katıldığı TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Aracı yarışmasında sabit kanatlı İHA kategorisinde TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.) özel ödülü ve Türkiye birinciliği performans ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın elinden alan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi KAYGUSUZ takımı öğrencileri için Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi’nde bir tören gerçekleştirildi.
Törene, Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Prof. Dr. Kıvanç Günhan, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Faruk Aydın, Turgutlu Ticaret Borsası Başkanı Selçuk Temel, HFTTF Dekanı Prof. Dr. Nevzat Onat, Turgutlu MYO Müdürü Doç. Dr. Ersin Aslan, MCBÜ Proje Ofisi Dr. Öğr. Üyesi Emre Uygur, HFTTF Akademik ve İdari Personeli, TEKNOFEST’de önemli başarılara imza atan KAYGUSUZ Takımı öğrencileri ve aileleri katıldı.
Danışman Hocaları Dr. Öğr. Üyesi Özgür Solmaz’a teşekkür ederek konuşmasına başlayan KAYGUSUZ Takımı üyesi Yusuf Korucu, “İnsansız hava araçları konusunda Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri uluslararası insansız hava araçları yarışması 1.si olarak unutulmaz bir mühür atmışlardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizi motive eden ve takımımızın çok sevdiği bir sözüyle tamamlamak istiyorum. 'İstikbal Göklerdedir.' Göklerimizi yalnız bırakmayalım.” dedi.
Kaygusuz Takım Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Özgür Solmaz, “Takımlarımıza her zaman destek olan Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Ahmet Ataç’a ve her an yanımızda olan Dekanımız Prof. Dr. Sayın Nevzat Onat’a teşekkürlerimi sunarım.” ifadelerini kullanarak törene katılan öğrencilere yönelik “Daha yapacak çok işimiz var. Bu başarıyı elde edenler 3 yıl önce sizin yerinizdeydi. Seneye sizleri bu sahnede görmek ümidiyle.” diye konuştu.
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Onat ise, “Fakülte olarak 9 takımla finallerde üniversitemizi temsil etmiş olmak gurur vesilemizdir. Bu takımlarımızdan KAYGUSUZ’un TEKNOFEST tarihinin en hafif uçağını verilen görevleri en iyi şekilde yapacak şekilde çalıştırma becerisi ile hem performans birincilik ödülünü hem de Türk Uzay ve Havacılık A.Ş. özel ödülünü almış olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Takımımızı, Danışmanını ve Takımın kurucusu değerli hocamız Dr. Özgür Solmaz’ı tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. TEKNOFEST 2021 yarışmalarına katılan tüm takımlarımıza, danışmanlıklarını yapan değerli hocalarıma, Yarışmaların yapıldığı şehirlerde ve Üniversitemizin alandaki standında görev yapan akademik personelimize ve bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi ve takdirlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.
TEKNOFEST’in uluslararası arenada dünyanın en büyük havacılık festivallerinden biri olduğuna değinen Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerinin de olduğu 72 paydaş kurumla birlikte düzenlenen, bu yıl 200 binin üzerinde öğrencinin başvurduğu bir platformda Manisa Celal Bayar Üniversitesi insansız hava aracı takımı KAYGUSUZ’un kazandığı başarının “Hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı değiliz” düsturu ile yola çıktığını ve başarıyı yakaladığını ifade etti.
Ataç, konuşmasının devamında “Sizler bilim üretmeye, ülkemizin yarınları için çalışmaya devam ettikçe, biz her zaman yanınızda olacağız.” ifadelerini kullanarak öğrencileri tebrik etti ve elde edilen başarıdan gurur duyduklarını söyledi.
Tören sonunda, KAYGUSUZ Takımı öğrencilerine teşekkür belgesi ve plaket takdimi gerçekleştirildi.

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