Teleset Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Murat Çam’ın Karaağaçlı Mahallesi’nde yaptırdığı 8 derslikli Karaağaçlı Teleset İlkokulu’nun resmi açılışı törenle yapıldı. Törende konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, okulu yaptıran hayırsever iş adamı Murat Çam ve okulun sonradan ortaya çıkan eksikliklerini gideren diğer hayırseverlere teşekkür ederek, “Şehzadeler Belediyesi olarak biz de bugüne kadar okulumuz için 200 bin TL civarında harcama yaptık. Şehzadeler’imize hayırlı olsun” dedi.

Şehzadeler'in Karaağaçlı Mahallesi’ne Teleset Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Murat Çam tarafından yaptırılan 8 derslikli Karaağaçlı Teleset İlkokulu törenle açıldı. Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, hayırsever iş adamı Kadir Murat Çam, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve okulun daha sonradan ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılayan diğer hayırsever iş adamları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Süleyman Afacan okul hakkında bilgi verdi. 8 derslikli okulda 115 öğrencinin olduğunu kaydeden Afacan okulun yapımında emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye davet edilen hayırsever iş adamı Kadir Murat Çam duygularını dile getirerek, okulun yapımında katkıları olan merhum ortakları Talat Zurnacı ile Rıdvan Aydın’a teşekkür etti. Firma olarak eğitime destek vermekten son derece mutlu olduklarını kaydeden Çam, eğitime desteklerinin devam edeceğini söyledi.



“Okulumuz için 200 bin TL civarında harcama yaptık”

Törende daha sonra konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik okulun yapın süreci hakkında bilgi vererek okulun yapımına katkı sunan iş adamlarına teşekkür etti. Başkan Çelik şöyle dedi: “8 Haziran 2018 tarihinde temelini attığımız Karaağaçlı Teleset İlkokulu’na bugüne kadar belediye olarak desteklerimizi esirgemedik. Fen işleri, imar proje, harita ve park bahçe birimlerimiz bugüne kadar şu işlemleri gerçekleştirmiştir. Okulun tüm projelerini hazırladık. Zemin etüdünü yaptık. Temel kazma ve tüm hafriyat işlerini yaptık. Okul bahçesine 1150 metrekare parke taş döşemesi yaptık. Ağaç dikimi ve canlı çalı dikimi yaptık. Okul bahçesinin genişletilmesini yaptık. Bugüne kadar okulumuz için 200 bin TL civarında harcama yaptık.”

AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur ise aynı zamanda kendi mahallesi de olan Karaağaçlı Mahallesine kazandırılan okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek AK Parti hükümeti döneminde Manisa’da yapılan eğitim yatırımları hakkında bilgi verdi. Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ise okulun yapımında emeği olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve hayırsever iş adamı Kadir Murat Çam ile birlikte okulun sonradan ortaya çıkan diğer eksikliklerinin tamamlanmasına katkı sağlayan iş adamlarına teşekkür etti. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de emeği geçenlere teşekkür ederek, son dönemde hayata geçirilen eğitim yatırımlarında hayırsever katkılarının büyük yer tutmasının sevindirici olduğunu ifade etti. Yapılan konuşmaların ardından hayırsever iş adamı Kadir Murat Çam ile Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e katkıları nedeniyle teşekkür plaketi verildi. Konuşmaların ardından okulun açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri daha sonra okulu gezdi ve sınıfları ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi.

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