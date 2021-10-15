Karaağaçlı Teleset İlkokulu törenle açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaağaçlı Teleset İlkokulu törenle açıldı

İHA

Karaağaçlı Teleset İlkokulu törenle açıldı

Teleset Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Murat Çam’ın Karaağaçlı Mahallesi’nde yaptırdığı 8 derslikli Karaağaçlı Teleset İlkokulu’nun resmi açılışı törenle yapıldı. Törende konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, okulu yaptıran hayırsever iş adamı Murat Çam ve okulun sonradan ortaya çıkan eksikliklerini gideren diğer hayırseverlere teşekkür ederek, “Şehzadeler Belediyesi olarak biz de bugüne kadar okulumuz için 200 bin TL civarında harcama yaptık. Şehzadeler’imize hayırlı olsun” dedi.
Şehzadeler'in Karaağaçlı Mahallesi’ne Teleset Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Murat Çam tarafından yaptırılan 8 derslikli Karaağaçlı Teleset İlkokulu törenle açıldı. Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, hayırsever iş adamı Kadir Murat Çam, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve okulun daha sonradan ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılayan diğer hayırsever iş adamları katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Süleyman Afacan okul hakkında bilgi verdi. 8 derslikli okulda 115 öğrencinin olduğunu kaydeden Afacan okulun yapımında emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti.
Daha sonra kürsüye davet edilen hayırsever iş adamı Kadir Murat Çam duygularını dile getirerek, okulun yapımında katkıları olan merhum ortakları Talat Zurnacı ile Rıdvan Aydın’a teşekkür etti. Firma olarak eğitime destek vermekten son derece mutlu olduklarını kaydeden Çam, eğitime desteklerinin devam edeceğini söyledi.

“Okulumuz için 200 bin TL civarında harcama yaptık”
Törende daha sonra konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik okulun yapın süreci hakkında bilgi vererek okulun yapımına katkı sunan iş adamlarına teşekkür etti. Başkan Çelik şöyle dedi: “8 Haziran 2018 tarihinde temelini attığımız Karaağaçlı Teleset İlkokulu’na bugüne kadar belediye olarak desteklerimizi esirgemedik. Fen işleri, imar proje, harita ve park bahçe birimlerimiz bugüne kadar şu işlemleri gerçekleştirmiştir. Okulun tüm projelerini hazırladık. Zemin etüdünü yaptık. Temel kazma ve tüm hafriyat işlerini yaptık. Okul bahçesine 1150 metrekare parke taş döşemesi yaptık. Ağaç dikimi ve canlı çalı dikimi yaptık. Okul bahçesinin genişletilmesini yaptık. Bugüne kadar okulumuz için 200 bin TL civarında harcama yaptık.”
AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur ise aynı zamanda kendi mahallesi de olan Karaağaçlı Mahallesine kazandırılan okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek AK Parti hükümeti döneminde Manisa’da yapılan eğitim yatırımları hakkında bilgi verdi. Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ise okulun yapımında emeği olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve hayırsever iş adamı Kadir Murat Çam ile birlikte okulun sonradan ortaya çıkan diğer eksikliklerinin tamamlanmasına katkı sağlayan iş adamlarına teşekkür etti. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de emeği geçenlere teşekkür ederek, son dönemde hayata geçirilen eğitim yatırımlarında hayırsever katkılarının büyük yer tutmasının sevindirici olduğunu ifade etti. Yapılan konuşmaların ardından hayırsever iş adamı Kadir Murat Çam ile Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e katkıları nedeniyle teşekkür plaketi verildi. Konuşmaların ardından okulun açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri daha sonra okulu gezdi ve sınıfları ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji Manisa için uyarıda bulundu
YEREL HABERLER Meteoroloji Manisa için uyarıda bulundu
Dünya Kadın Çiftçiler Gününde üretici kadınlar ziyaret edildi
YEREL HABERLER Dünya Kadın Çiftçiler Gününde üretici kadınlar ...
Başkan Çerçi şampiyonları ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Çerçi şampiyonları ağırladı
Covid'e yakalanan genç çiftin 'Aşı' pişmanlığı Aşılarını olmayan genç çift, Covid-19'a yakalandı 18 yaşındaki çift, Covid-19'a yakalandıktan sonra aşı yaptırmadıklarına pişman oldu
YEREL HABERLER Covid'e yakalanan genç çiftin 'Aşı' ...
İtfaiyenin yeni neferleri göreve başladı
YEREL HABERLER İtfaiyenin yeni neferleri göreve başladı
Akhisarspor çıkış arıyor
YEREL HABERLER Akhisarspor çıkış arıyor
Sarıgöl’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Sarıgöl’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Arı kovanı hırsızları fotokapanla yakalandı Manisa'da çalınan arı kovanları, jandarma tarafından bulundu
YEREL HABERLER Arı kovanı hırsızları fotokapanla yakalandı Manisa'da ...
‘Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyon’ toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER ‘Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyon’ ...
Manisa'da durdurulan otomobilde, tabanca ve uyuşturucu bulundu
YEREL HABERLER Manisa'da durdurulan otomobilde, tabanca ve ...
Hastanede yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı
YEREL HABERLER Hastanede yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı
Selendi'de okul servis şoförlerine eğitim
YEREL HABERLER Selendi'de okul servis şoförlerine eğitim
16 metrelik su kuyusuna düşen 2 keçiden 1'i öldü
YEREL HABERLER 16 metrelik su kuyusuna düşen 2 keçiden 1'i öldü
Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Su kuyusuna düşen keçileri kurtarmak için zamanla yarıştılar Manisa itfaiyesinden keçi kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen keçileri kurtarmak için zamanla ...
Manisa'da 19 ortaokul öğrencisinde gıda zehirlemesi şüphesi
YEREL HABERLER Manisa'da 19 ortaokul öğrencisinde gıda zehirlemesi ...
Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi ‘Atık Yönetim Planı’ onayını aldı
YEREL HABERLER Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi ‘Atık Yönetim ...
Yapılan köprü kırsal mahallelerin ilçe merkezine ulaşımını kısalttı
YEREL HABERLER Yapılan köprü kırsal mahallelerin ilçe merkezine ...
Gördes’te 46 ortaokul öğrencisinde gıda zehirlemesi şüphesi
YEREL HABERLER Gördes’te 46 ortaokul öğrencisinde gıda zehirlemesi ...
Kamyonet, önce ağaca sonra elektrik direğine çarptı: 2 ölü
YEREL HABERLER Kamyonet, önce ağaca sonra elektrik direğine çarptı: ...
Sanayi esnafı hem ok hem stres attı Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde sanayi esnafı spor şenliğinde buluştu Okçuluk, badminton, bilek güreşi ve dart dallarında yarışan sanayi esnafı renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Sanayi esnafı hem ok hem stres attı Manisa'nın ...
Yunusemreli kadınlar el sanatlarını öğreniyor
YEREL HABERLER Yunusemreli kadınlar el sanatlarını öğreniyor
Akhisar'da su yerine parfüm içen kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Akhisar'da su yerine parfüm içen kişi hayatını ...
Manisa'ya yüzmede milli gurur
YEREL HABERLER Manisa'ya yüzmede milli gurur

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.