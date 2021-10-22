"Dedemde 120 Osmanlı altını var" deyip, dolandırmak istediler



"Dedemde 120 Osmanlı altını var" deyip, dolandırmak istedilerEmre SAÇLI/SALİHLİ, (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Gölmarmara ilçesinde "Dedemde 120 Osmanlı altını var" diyerek bir kişiyi dolandırmak isteyen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.Salihli'nin Çökelek Mahallesi'nde yaşayan E.A.(52), kendisini arayan ve Fatih olarak tanıtan bir kişinin "Dedemde 120 tane Osmanlı altını var" diyerek Gölmarmara ilçesinde buluşmak istediğini söyledi. Kendisini pazarcı olarak tanıtan kişiden şüphelenen E.A, durumu polise bildirdi. Polis, bunun üzerine Gölmarmara ilçesine giden E.A'yı takibe aldı. Polis, Gölmarmara ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde A.S.(67) ve B.D.'yi (43) 120 sahte Osmanlı altını ile suçüstü yakaladı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, konuyla ilgili çalışmanın devam ettiği belirtildi.

DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2021-10-22 05:07:45



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