Manisa'da 2 camiden 61 halı çalan şüpheliler yakalandı

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 camiden 61 halı çalan kişiler, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timler, Yunusemre İlçesi Koruköy Mahalle camiinde 37, Sarıahmetli Mahalle camiinde 24 halı çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrasında şüphelilerin K.T., F.Ç. ile Y.E. olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet Savcılığından alınan karar sonrasında K.T ile F.Ç. ikametlerinde gözaltına alınırken, Y.E.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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