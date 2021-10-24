Bisiklet tutkunları Şehzadeler’de buluştu Şehzadeler Belediyesi düz bisiklet yarışması büyük ilgi gördü

Şehzadeler Belediyesi tarafından hareketli yaşamı özendirmek ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Düz Bisiklet Yarışması düzenlendi. 6 ayrı kategoride düzenlenen yarışlara 146 sporcu katılırken, yarışlar sonrasında dereceye girenlere Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen Düz Bisiklet Yarışması’nda 146 sporcu dereceye girebilmek için pedal çevirdi. 6 farklı kategoride düzenlenen yarışlar Şehzadelerpark önünden başladı ve yine aynı noktada son buldu. 5 kilometrelik parkurda bisiklet tutkunları renkli görüntüler sergiledi. Yarışma organizasyonunda Manisa Bisiklet Sporu Kulübü Derneği Başkanı İlker Uzalli ve ekibi de görev aldı.

Yarışlar altı kategoride düzenlenirken Mini Erkek Kız 678 yaş kategorisindeki yarışlar Cumhuriyet Meydanı’nda hazırlanan yarış parkurunda protokol üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirildi. Son etap yarışlarının ardından yarışmalarda dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. Törende Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler, Belediye Meclis üyeleri ve bisiklet sporcularının aileleri hazır bulundu.



“Bisiklet en çevreci ulaşım aracıdır”

Ödül töreninde konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi olarak bayındırlık hizmetlerinin yanı sıra sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini ifade ederek şöyle dedi: “Bugünkü etkinliğimiz son derece önemli. Geniş bir katılımın olması da bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Çocukluğumuzun bir hayaliydi bir bisiklet sahibi olmak ve onu kullanmak. Şehzadeler Belediyesi olarak pandemi döneminde dışarı çıkma ve yürüme alışkanlığının kaybolduğu bir zamanda bisiklet kullanımının önemini tüm vatandaşlarımıza aşılamak istedik. Şehrimizde araç kullanımının artması, trafikte geçen zaman fazlalığı ve park etme sorunlarının çoğaldığı günümüzde şehir içi ulaşımın daha sağlıklı yapılabilmesi için bisiklet kullanımının önemini ortaya koymak istedik. Bildiğiniz gibi ilkim değişikliği krizi ile karşı karşıyayız. Ani yağan yağmurlar, baskınların temelinde fazla karbon salınımı yatmakta, çevreye zararlı yakıtların fazlasıyla kullanılması yatmaktadır. Dolayısıyla bisiklet en çevreci ulaşım aracıdır. Bu açıdan da geleceğimiz için bisiklet kullanımının teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması büyük önem arz etmektedir. Emeği geçen herkese, teşekkür ediyorum.”

Daha sonra katılımcılara hitaben konuşan Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da bisikletin çevreye en az zarar veren ulaşım aracı olduğuna dikkat çekerek, “Tabiri caizse bisiklet atalarımızın kullandığı atların modern zamanlardaki tezahürüdür. Dolayısıyla bu alanda yapılan katkıların çalışmaların çevreye duyarlı olması nedeniyle de ayrıca önemli olduğunu düşünüyorum. Değerli belediye başkanımızın şahsında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından yapılan yarışmalarda dereceye giren ilk beşe ödülleri takdim edildi. Mini Erkek Kız 678 yaş kategorisinde Selim Efe Karataş, Mini Erkek Kız 91011 yaş kategorisinde Salim Mert Kıgman, Erkek Kız 121314 yaş kategorisinde Murat Urlu, Erkek Kız 151617 yaş kategorisinde Emircan Aykalkan, Kız 141516 17 yaş kategorisinde Dilay Güçlü, Erkek Kız 18 yaş ve üzeri kategorisinde Metmetcan Balcı birinciliği elde eden sporcular oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verilirken; birincilere tablet, ikincilere kilometre saati, üçüncülere kask, dördüncülere aydınlatma lambası ve beşincilere eldiven hediye edildi. Etkinlikte yer alan herkesin dahil olduğu kurada 2 bisiklet, 25 kask, 25 eldiven ve 25 aydınlatma lambası da kurada ismi çıkan katılımcılara hediye edildi.

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