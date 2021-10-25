'Gelin Tanış Olalım Yunus Emre'den Esintiler' Paneli düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Gelin Tanış Olalım Yunus Emre'den Esintiler' Paneli düzenlendi

İHA

'Gelin Tanış Olalım Yunus Emre'den Esintiler' Paneli düzenlendi

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları kapsamında düzenlenen Gelin Tanış Olalım Yunus Emre' den Esintiler Paneli, Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü ve Vali Yaşar Karadeniz’in katılımıyla gerçekleştirildi.
Yunus Emre Millet Çarşısında düzenlenen, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan panelin açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici gerçekleştirdi. Anadolu Mektebi tanıtım videosunun izlenmesinin ardından panelde, 5 öğrenci konuşmalarını gerçekleştirdi.
Panelde konuşan Vali Yaşar Karadeniz, Anadolu Mektebi’nin Manisa’da program yapmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Birçok okuma kampanyasının yapıldığını ifade den Vali Karadeniz, “Birçok yerde çalışmalar yapılıyor ama şunu samimiyetle, içtenlikle söylüyorum, Anadolu Mektebinin yaptığı faaliyet hepsinden nitelik olarak ayrılıyor. Kampanyayı düzenledik, bir kitap okuduk, iki kitap okuduk defteri kapattık değil, Anadolu Mektebi her yıl veya belirli aralıklarla yeni yazarları ana başlık konusu haline getiriyor ve bu yazarlarla ilgili her türlü araştırmayı gençlerimize yapma imkânı sunuyor. Onların yazılı eserlerini okuma imkânı sunuyor. Onları panelde gördüğümüz gibi bilgiyi sunacak duruma getiriyor. Çalışmaları süreklilik arz ediyor, sonuç odaklı oluyor. Bu anlamda bize sadece okuma kampanyalarında değil, yaptığımız başka işlerde de örnek olması gereken bir nitelik taşıyor” dedi.
Anadolu Mektebi’nin yürüttüğü faaliyetin gençlere büyük katkı sağladığını da belirten Vali Karadeniz, “Bir defa gençlerimizin köklerimize inmesini sağlıyor. Bu önemli bir konu çünkü biz köklerimizi bileceğiz, köklerimizden besleneceğiz ki ülke olarak gelişme, ilerleme iddiasında bulunalım. Bir ağacın kökleri ne kadar sağlam olursa veya o köklerden ne kadar iyi beslenirse o ağaç gelişir. Kökü sağlam ama ağaç iyi beslenemiyorsa o ağaç yeterli gelişmez. Bizim de kökümüz çok şükür kültürel anlamda çok sağlamdır. Belki de dünyada eşsiz bir kültüre sahip milletiz. Yeter ki biz bunun kıymetini bilelim” dedi.
Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı ve Anadolu Mektebim Yönetim Kurulu Başkanı Sami Güçlü de yaptığı konuşmada, yaptıkları işin arkasında önemli bir emeğin olduğunu söyledi. Bu dönemde okumaya yönelmenin önemli olduğunun altını çizen Güçlü, “Buradaki arkadaşlarımız 2020’nin Temmuz Ayında Yunus Emre’yi okumaya başladılar. Bu okumalarda 13 kitap, 5 makale seçildi. Yapılan çalışmalarla Yunus anlaşılır hale geliyor. Yunus Emre ve Mevlana’yı Anadolu Mektebi’nin yazarları arasına dahil ettik” diye konuştu.

Başkan Çerçi Türkçedeki yozlaşmaya dikkat çekti
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi yaptığı konuşmada Türkçe’deki yozlaşmaya dikkat çekti. Başkan Çerçi burada yaptığı konuşmada, “Yunus Emre’nin dile, şiire, mantığa nasıl hükmettiğini görebiliyoruz. Yunus Emre Millet Çarşısı’nı açtık. Yunus Emre Kültür Parkı içerisinde İrfan Meclisi’ni açtık. Ayrıca Osmanlı Müzesi içerisinde Yunus Emre köşesi var. Bizim eğitim ve her alanda dilimize giren yabancı sözcüklerden kurtulmamız lazım. Yavrularımızı sosyal bilimlerde edebiyatlarımızda kültür ve sanat alanında felsefede ve birçok alanda yetiştirmemiz gerekiyor. Pandemiden sonra öğrencilerimiz ile Yunus Emre okumalarına başlayacağız. Gelecek nesillerimiz için her daim çalışacağız” dedi.
Program sonunda panelist 5 öğrenciye Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü ve Vali Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri tarafından ‘Katılım Belgesi’ verildi.

Sami Güçlü’den Vali Karadeniz’e ziyaret
Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Vali Yaşar Karadeniz’e ziyarette bulundu.
Anadolu Mektebi Yazar Okumaları ‘Gelin Tanış Olalım Yunus Emre' den Esintiler’ Paneline katılmak üzere Manisa’da bulunan Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Vali Yaşar Karadeniz, Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü’ye nazik ziyareti sebebiyle teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üreticiler, 'zehirli' haberlerine tepki gösterip çiğ ıspanak yedi
YEREL HABERLER Üreticiler, 'zehirli' haberlerine tepki gösterip çiğ ...
Müftü Soykök'ten futbolculara baklava ikramı
YEREL HABERLER Müftü Soykök'ten futbolculara baklava ikramı
Manisa’da 1600 dönümlük arazi, büyükşehirle sulanacak
YEREL HABERLER Manisa’da 1600 dönümlük arazi, büyükşehirle sulanacak
Akpınar İçme Suyu Arıtma Tesisine modern donanım
YEREL HABERLER Akpınar İçme Suyu Arıtma Tesisine modern donanım
Başkan Ergün’den belediye personelini sevindiren müjde
YEREL HABERLER Başkan Ergün’den belediye personelini sevindiren ...
10 yaşındaki Elçin'in bulduğu kaya parçası için 'milyonlarca yıllık fosil' incelemesi
YEREL HABERLER 10 yaşındaki Elçin'in bulduğu kaya parçası için ...
Baybatur’dan Başkan Ergün’e ’Hayırlı olsun’ ziyareti
YEREL HABERLER Baybatur’dan Başkan Ergün’e ’Hayırlı olsun’ ziyareti
Türkiye Aerobik Cimnastik Şampiyonası'na Manisa BBSK damgası 
YEREL HABERLER Türkiye Aerobik Cimnastik Şampiyonası'na Manisa BBSK ...
Küçük kızın bulduğu fosil müze tarafından alındı Milyonlarca yıllık olduğu düşünülen fosil müze yetkilileri tarafından teslim alındı Manisa'da 10 yaşındaki bir kız çocuğu tarafından bulunan ve her biri 25 santimetre uzunluğunda olan bir hayvana ait olduğu düşünülen fosil Manisa Müzesi yetkilileri tarafından teslim alındı
YEREL HABERLER Küçük kızın bulduğu fosil müze tarafından ...
Manisa'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
YEREL HABERLER Manisa'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
Cimnastik Şampiyonasına Manisa BBSK damgası
YEREL HABERLER Cimnastik Şampiyonasına Manisa BBSK damgası
Manisalı üretici 'Biz zehir yetiştirmiyoruz' deyip, çiğ ıspanak yedi Manisalı ıspanak üreticisi tepkili Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: “Salihli Ovası’nda zehir yetişmez” Üretici Osman Akbaş: “Pırıl pırıl ıspanak yetiştiriyoruz”
YEREL HABERLER Manisalı üretici 'Biz zehir yetiştirmiyoruz' deyip, ...
Manisa FK, Cumhuriyet Bayramı'nda U12 Futbol Şenliği düzenleyecek
YEREL HABERLER Manisa FK, Cumhuriyet Bayramı'nda U12 Futbol Şenliği ...
Yunusemre'de kadınlar ahşaba hayat veriyor
YEREL HABERLER Yunusemre'de kadınlar ahşaba hayat veriyor
Yunusemre Belediyespor BAL'a hazır
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyespor BAL'a hazır
Manisa itfaiyesinden baca temizliği uyarısı
YEREL HABERLER Manisa itfaiyesinden baca temizliği uyarısı
Akhisarspor'un kupada rakibi Bergama
YEREL HABERLER Akhisarspor'un kupada rakibi Bergama
Acılı anneden uyuşturucu batağına düşen küçük kızı için yardım çığlığı Manisa’da 13 yaşındaki kızını kurtarmak içi tek başına mücadele eden acılı anne yardım çığlığının duyulmasını istedi
YEREL HABERLER Acılı anneden uyuşturucu batağına düşen küçük kızı ...
Salihli’deki HİS’ler bakıma alındı
YEREL HABERLER Salihli’deki HİS’ler bakıma alındı
Manisa'da milyonlarca yıllık hayvan fosili bulunduğu iddiası 10 yaşındaki kız çocuğu büyük bir keşfe imza atmış olabilir
YEREL HABERLER Manisa'da milyonlarca yıllık hayvan fosili bulunduğu ...
Manisa'da 701 şişe kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da 701 şişe kaçak içki ele geçirildi
Manisa'da kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Manisa'da kaçak içki operasyonu
Camilerden halı çalan bir şüpheli daha tutuklandı
YEREL HABERLER Camilerden halı çalan bir şüpheli daha tutuklandı
Tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında can verdi
YEREL HABERLER Tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında can ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.