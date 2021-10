'Gelin Tanış Olalım Yunus Emre'den Esintiler' Paneli düzenlendi

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları kapsamında düzenlenen Gelin Tanış Olalım Yunus Emre' den Esintiler Paneli, Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü ve Vali Yaşar Karadeniz’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Yunus Emre Millet Çarşısında düzenlenen, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan panelin açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici gerçekleştirdi. Anadolu Mektebi tanıtım videosunun izlenmesinin ardından panelde, 5 öğrenci konuşmalarını gerçekleştirdi.

Panelde konuşan Vali Yaşar Karadeniz, Anadolu Mektebi’nin Manisa’da program yapmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Birçok okuma kampanyasının yapıldığını ifade den Vali Karadeniz, “Birçok yerde çalışmalar yapılıyor ama şunu samimiyetle, içtenlikle söylüyorum, Anadolu Mektebinin yaptığı faaliyet hepsinden nitelik olarak ayrılıyor. Kampanyayı düzenledik, bir kitap okuduk, iki kitap okuduk defteri kapattık değil, Anadolu Mektebi her yıl veya belirli aralıklarla yeni yazarları ana başlık konusu haline getiriyor ve bu yazarlarla ilgili her türlü araştırmayı gençlerimize yapma imkânı sunuyor. Onların yazılı eserlerini okuma imkânı sunuyor. Onları panelde gördüğümüz gibi bilgiyi sunacak duruma getiriyor. Çalışmaları süreklilik arz ediyor, sonuç odaklı oluyor. Bu anlamda bize sadece okuma kampanyalarında değil, yaptığımız başka işlerde de örnek olması gereken bir nitelik taşıyor” dedi.

Anadolu Mektebi’nin yürüttüğü faaliyetin gençlere büyük katkı sağladığını da belirten Vali Karadeniz, “Bir defa gençlerimizin köklerimize inmesini sağlıyor. Bu önemli bir konu çünkü biz köklerimizi bileceğiz, köklerimizden besleneceğiz ki ülke olarak gelişme, ilerleme iddiasında bulunalım. Bir ağacın kökleri ne kadar sağlam olursa veya o köklerden ne kadar iyi beslenirse o ağaç gelişir. Kökü sağlam ama ağaç iyi beslenemiyorsa o ağaç yeterli gelişmez. Bizim de kökümüz çok şükür kültürel anlamda çok sağlamdır. Belki de dünyada eşsiz bir kültüre sahip milletiz. Yeter ki biz bunun kıymetini bilelim” dedi.

Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı ve Anadolu Mektebim Yönetim Kurulu Başkanı Sami Güçlü de yaptığı konuşmada, yaptıkları işin arkasında önemli bir emeğin olduğunu söyledi. Bu dönemde okumaya yönelmenin önemli olduğunun altını çizen Güçlü, “Buradaki arkadaşlarımız 2020’nin Temmuz Ayında Yunus Emre’yi okumaya başladılar. Bu okumalarda 13 kitap, 5 makale seçildi. Yapılan çalışmalarla Yunus anlaşılır hale geliyor. Yunus Emre ve Mevlana’yı Anadolu Mektebi’nin yazarları arasına dahil ettik” diye konuştu.



Başkan Çerçi Türkçedeki yozlaşmaya dikkat çekti

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi yaptığı konuşmada Türkçe’deki yozlaşmaya dikkat çekti. Başkan Çerçi burada yaptığı konuşmada, “Yunus Emre’nin dile, şiire, mantığa nasıl hükmettiğini görebiliyoruz. Yunus Emre Millet Çarşısı’nı açtık. Yunus Emre Kültür Parkı içerisinde İrfan Meclisi’ni açtık. Ayrıca Osmanlı Müzesi içerisinde Yunus Emre köşesi var. Bizim eğitim ve her alanda dilimize giren yabancı sözcüklerden kurtulmamız lazım. Yavrularımızı sosyal bilimlerde edebiyatlarımızda kültür ve sanat alanında felsefede ve birçok alanda yetiştirmemiz gerekiyor. Pandemiden sonra öğrencilerimiz ile Yunus Emre okumalarına başlayacağız. Gelecek nesillerimiz için her daim çalışacağız” dedi.

Program sonunda panelist 5 öğrenciye Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü ve Vali Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri tarafından ‘Katılım Belgesi’ verildi.



Sami Güçlü’den Vali Karadeniz’e ziyaret

Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Vali Yaşar Karadeniz’e ziyarette bulundu.

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları ‘Gelin Tanış Olalım Yunus Emre' den Esintiler’ Paneline katılmak üzere Manisa’da bulunan Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Yaşar Karadeniz, Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü’ye nazik ziyareti sebebiyle teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.