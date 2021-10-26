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AK Parti'li Baybatur: “HDP istedi, CHP 'Hayır' dedi”

İHA

AK Parti'li Baybatur: “HDP istedi, CHP 'Hayır' dedi”

Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini uzatan tezkerenin Türkiye’nin milli güvenliği ve bekası açısından önemine vurgu yapan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, CHP’den gelen tezkereye "Hayır oyu vereceğiz" açıklamasına ilişkin olarak, “HDP’nin Suriye tezkeresine ‘Hayır’ deyin çağrısı CHP’de karşılığını bulmuş” dedi.
AK Parti’li Murat Baybatur, Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini uzatan tezkereye ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Baybatur, tezkerenin sayesinde sınırın dibinde kurulmak istenen sentetik PKK devletçiğinin ortadan kaldırıldığını ifade etti. Yakın geçmişte DEAŞ’in Kilis başta olmak üzere sınır illerine yaptığı sayısız roketli saldırılarının yanı sıra PKKPYD’nin yurt içinde yaptığı bombalı terör saldırılarının Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkere ile son bulduğunu anımsatan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, tezkerenin Türkiye’nin milli güvenliği ve bekası açısından anlamının büyük olduğunu söyledi. Baybatur, “Böyle bir irade ortaya konmasaydı PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin sınırlarımıza yakın yerlerde defakto oluşumları söz konusu olacaktı” dedi.
Türkiye’nin terörle mücadelede uluslararası işbirliğine destek verdiğini ifade eden maddelerin yıllardan beri tezkerelerde zaten var olduğuna işaret eden Baybatur, yabancı ülke askerleri sanki Türkiye’de konuşlandırılacakmış gibi yorumlamanın gerçek niyetleri örtme çabalarından öte bir şey olmadığını kaydetti. Türkiye’nin terörle mücadelesinden duydukları rahatsızlığı açıkça söyleyemeyenlerin terörle mücadele kararlılığının süresini tartışma konusu yaptığına işaret eden Baybatur, “CHP Genel merkezi ve bazı parti binalarına ‘Sınır namustur’ yazılı pankart asanların sınırlarımızın korunması için sınır ötesi operasyon tezkeresine ‘Hayır’ oyu vereceklerini açıklaması tam bir hezeyandır. Bu, 'biz TSK’nın terör bataklığını kurutmasını istemiyoruz' demektir. PKKPYD terör örgütü ile mücadeleye ‘Hayır’ demektir. HDP zaten terör örgütünün sözcülüğünü yapıyor. CHP de ortağının gönlünü hoş etmek için tezkereye ‘Hayır’ diyor. HDP’nin Suriye tezkeresine ‘Hayır’ deyin çağrısı CHP’de karşılığını bulmuş. HDP istedi, CHP 'Hayır' dedi” ifadelerini kullandı.

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