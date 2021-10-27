Kaymakam Duru trafik denetlemelerine katıldı

Kula Kaymakamı Kemal Duru, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurettin Yarımçam ile birlikte trafik denetimleri yapan ekiplerle birlikte denetim yaptı. Durdurulan araç sürücüleri ile tek tek sohbet eden Kaymakam Duru, sürücülere kurallara uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kula'daki trafik kazası oranını en düşük seviyeye indirmek için harekete geçen Kula Kaymakamı Kemal Duru, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurettin Yarımçam ile birlikte uygulama noktalarını ziyaret etti. İlçe merkezindeki uygulama noktalarında ve Ege Bölgesi'nin en önemli ulaşım yollarından biri olan İzmirAnkara D300 karayolundaki uygulama noktalarını ziyaret eden Kaymakam Duru ve beraberindekiler, durdurulan araç sürücüleri ile tek tek sohbet etti. Trafik kazalarının en az seviyeye indirilebilmesi için özellikle araç sürücülerinin trafik kurallarına harfiyen riayet etmeleri gerektiğine vurgu yapan Kaymakam Duru, araç sürücülerine seyir halindeyken telefonla konuşmama, emniyet kemerini sürekli olarak takma, şehir içi ve şehirler arası yollarda hız yapmama gibi trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan, İzmirAnkara D300 karayolu Esenyazı mevkiinde uygulama yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gökçeören Karakol Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları araç sürücülerinin sorgularını, Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi(JABS) sistemi üzerinden hızlı bir şekilde yapıyor. Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) üzerinden tablet yardımıyla kimlik ve sürücü belgelerinin barkodlarının okutularak daha hızlı ve seri yöntemler kullanarak sorgulama yapan jandarma ekipleri, hem az vakitte daha çok kontrol yapıp hem de seyir halindeyken durdurulan araç sürücülerinin çok fazla vakit kaybetmeden işlemlerinin tamamlanmasını sağlıyor.

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