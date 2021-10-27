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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa CBÜ’de fidan dikim töreni

İHA

Manisa CBÜ’de fidan dikim töreni

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) tarafından, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yılı dolayısıyla “Üniversite Korusu Fidan Dikimi Töreni” düzenlendi. Törende konuşan Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, üniversitede 70 bin metrekarelik alanın yeşillendirildiğini söyledi.
Manisa CBÜ, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 98. yılı kutlamaları çerçevesinde “Üniversite Korusu Fidan Dikimi Töreni” düzenlendi. Manisa CBÜ Şehit Prof. İlhan Varank Yerleşkesinde gerçekleştirilen törenin açılış konuşmasını yapan Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, “Antalya’da, Manavgat’ta, Türkiye’nin dört bir yanında ciğerlerimiz yandı. Salgın süreci bütün insanlığa öğretti ki doğa hoyratça harcanacak bir meta değil. Kendimize ne kadar değer verirsek, kendimize ne kadar saygı duyarsak doğadaki bütün canlılara da en az o kadar saygı duymak, değer vermek zorundayız. İnsanoğlu olarak biz bunu unuttuk şimdi hatırlıyor ve sahip çıkıyoruz. Unutmak eksiklikle beraber, zamanında hatırlayıp sahip çıkıyor olmak insanlık adına bir erdem. İnsanlık adına bu erdemi çok güzel bir şekilde işleyerek daha yaşanabilir, çevreye daha duyarlı, doğaya daha saygılı bir üniversite olarak bu felsefede çocuklarımızı yetiştirmek, hem de buna örnek olmak adına burada toplandık. Kampüsümüzde bugüne kadar yapılan yeşillendirmenin yaklaşık 3 katı 70 bin metrekare üzeri alan yeşillendirildi. Bunların tamamı öğrencilerimiz için. Burada dikeceğimiz fidanlara sahip çıkacaksınız” dedi.
Ataç’ın ardından konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, doğayla iç içe olan mekanlarda çalışmanın önemine değinerek, “Dünyada teknoloji geliştikçe, insanlık ilerledikçe tüketim de artıyor. Tüketimle beraber doğaya da zarar veriyoruz. Öncelikle tükettiğimiz malların hammaddesini doğadan çıkarırken zarar veriyoruz. Daha sonrasında onları kullanırken zarar veriyoruz. En nihayetinde de kullandığımız o malları atarken zarar veriyoruz. Her üç aşamada da doğaya bir tahribat olarak geri dönüyor. Ama bunun geri dönüşü de yok. Neticede insanlık gelişecek, tüketim de her halükarda artacak. Bunu geri döndürmek iki yolla mümkün. Birincisi yine teknolojideki gelişmeleri kullanarak çevreye verdiğimiz zararları onarmak mümkün. İkincisi de işte bugün burada yaptığımız gibi ağaçları ve yeşil alanları arttırarak atmosferdeki gazların bizim ihtiyacımıza göre, doğanın dengesine göre yeniden düzenlenmesinin sağlamak. Burada yaptığımız törenin bu anlamda önemli bir katkı olacağını düşünüyorum. Burada elbette hem bilimsel faaliyetlerle birlikte hem de çok geniş öğrenci kitlemize hitap eden eğitim öğretim faaliyeti var. Buradaki bu faaliyetlerin de düzgün ve kaliteti bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Bir mekan ne kadar gri renkte olursa ne kadar betonlaşmış olursa o derecede de huzursuzluk olur. Bir mekan ne kadar doğa ile iç içe olursa orada insanlar o kadar huzurlu ve verimli olur. Bu bakımda ben üniversitemizin buradaki yerleşkesine baktığımda bu dinginliği kısmen görüyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından çınar fidanları toprakla buluşturuldu. Ayrıca törende en fazla fidan bağışı yapan bağışçılar ile üniversite kampüs alanı, çevre düzenlemesindeki katkıları nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi ile Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne teşekkür belgesi takdimi yapıldı.
Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Büyükşehir Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Manisa Orman İşletme Müdürü İlker Özdemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, akademisyenler ve fidan bağışçıları katıldı.

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