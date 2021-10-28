Kuzenler arasında tüfekli kavga: 1 ölü



Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Veysel Akdeniz (36), tartıştığı kuzeni N.A. (44) tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kestanederesi Mahallesinde bir elma bahçesindeki evde meydana geldi. İddiaya göre, N.A ile amcasının oğlu olan Veysel Akdeniz arasında, Akdeniz´in, annesi H.A´yı (65) darbettiği gerekçesiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Akdeniz, tüfekle N.A.'ya doğru ateş etti. Vücuduna mermi isabet etmeyen N.A., bunun üzerine evden tüfeğini alıp geldi ve Akdeniz'e iki el ateş etti. Akdeniz, kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akdeniz´in yaşamını yitirdiği belirlendi. Akdeniz'in cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsisi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu´na kaldırıldı.

Jandarma, N.A.'yı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2021-10-28 22:10:17



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