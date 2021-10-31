MASKİ il genelinde çalışıyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MASKİ ekipleri Alaşehir’de, Akhisar’da, Demirci ve Salihli ilçelerinde vatandaşların daha sağlıklı suya ulaşabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Bahçeliköy Mahallesi yeni sondaj ile sağlıklı suya kavuşacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Alaşehir ilçesine bağlı Bahçeliköy mahallesinde İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında derinliği 248 metre olan sondaj kuyusundan su verimi elde edildi. Alınan su numunesi analiz edilmek üzere İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderildi. Testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından mahalleye daha sağlıklı ve kesintisiz su sağlanacak. Mahalle muhtarı Hasan Açıkgöz, çalışmadan memnun kaldığını belirterek, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e ve ekiplerine bu çalışmadan dolayı teşekkür ederim. İnşallah kesintisiz ve daha verimli suya ulaşmış olacağız” dedi.



Akselendi’nin deposu yenilendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu sağlayabilmek adına içme suyu depolarındaki bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar ilçesine bağlı Akselendi mahallesinde bulunan içme suyu deposunun bakım onarım çalışması gerçekleştirildi. Deponun daha sağlıklı sistemlere kavuşmasının ardından mahalle sakinlerine ulaştırılan suyun kalitesi de arttı. Akselendi Mahalle Muhtarı Ömer Akaydın, yapılan çalışmadan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e selamlarını ve teşekkürlerini ileterek, “Mahallemize içme suyu temin edilen depomuz eskiydi. MASKİ Genel Müdürlüğü, depomuzu baştan aşağı yenileyerek içme suyu kalitemizi artırdı” ifadelerini kullandı.



Ahatlar’ın içme suyu sorunu çözüldü

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki içme suyu sorunlarına neşter vurmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Demirci ilçesine bağlı Ahatlar mahallesinde 1800 metrelik içme suyu hattı çalışması yapıldı. Yapılan çalışma ile mahalledeki içme suyu sorunu giderildi. Ahatlar mahalle muhtarı Fikret Demirkan, “Mahallemde su yetersizliği sorunu yaşanıyordu. MASKİ ekiplerine bildirdik. Ekiplerin hızlı çalışması ile sıkıntımız çözüme kavuşturuldu. Şu an için herhangi bir problem yaşamıyoruz. Yeterli şekilde suyumuz hanelere ulaşıyor. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.



Yeni nesil sayaçlar Karayahşi’de test edildi

MASKİ Genel Müdürlüğü, alt ve üstyapısını yenilediği mahallelerde bulunan su sayaçlarını yeni nesil uzaktan okumalı mekanik sayaçlarla ücretsiz bir şekilde yenilemeye devam ediyor. Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Salihli ilçesine bağlı Karayahşi mahallesinde ücretsiz bir şekilde yenilenen yeni nesil uzaktan okumalı mekanik sayaçlarının test okumasını gerçekleştirdi. Daire Başkanı Akbaş’ın mahallede yürüyerek gerçekleştirdiği test okumasının ardından yapılan kontrollerde sayaçların üzerindeki verilerle el terminaline aktardığı verilerin birebir örtüştüğü görüldü. MASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla alt ve üstyapısı yenilenen tüm mahallelerde olduğu gibi Karayahşi mahallesinde de sayaçların ücretsiz bir şekilde değiştirildiğini belirtti. Akbaş, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak içme suyu ve kanalizasyon altyapısını yenilediğimiz Karayahşi mahallesinde, sayaçların kapıların dışarı çıkarılması ve yeni nesil uzaktan okumalı mekanik sayaç montaj işini gerçekleştirdik. Bundan sonra sayaçlarımızı yürüyerek ya da aracın içerisinden okuyacağız. Bir deneme okuması gerçekleştirdik. Hem el terminalimizde hem de sayaçtaki veriler aynı çıktı. Karayahşi mahallemizde bulunan bütün abonelerimizin sayaçlarını vatandaşlarımızı rahatsız etmeden, sayacın kapağını dahi açmadan okumuş olacağız” ifadelerini kullandı.

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