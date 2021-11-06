TFF 2. Lig: Somaspor: 3 - Bayburt Özel İdare Spor: 1

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TFF 2.Lig Kırmızı Grup 11. hafta mücadelesinde Somaspor, evinde konuk ettiği Bayburt Özel İdare Spor'u 31 mağlup etti.

Stat: Soma Atatürk

Hakemler: Raşit Yorgancılar xx, Arif Dilmeç xx, Buğurhan Güler xx

Somaspor: Tunay xx, Ramazan xx (Onur dk. 73 xx), Erkul xx, Melih xx, Mustafa xx, Ali xx (Mücahit dk. 73 xxx), Oğuzhan xx, Yılmaz xx (Osman dk. 73 xx), Uğur xx (Kadir dk. 90 ?), Özcan xx (İbrahim dk. 87 ?), Yasin xxx

Teknik Direktör: Burhanettin Basatemür

Bayburt Özel İdare Spor: Zülküf x, Tarık x (Selim dk. 68 x), Sefa xx, Onur x, İlker x (Ali dk. 77 x), İbrahim xx, Mehmet xx, Uğur Aygören x, Yunus Emre xxx (Ömer dk. 63 x), Uğur Mustafa Türk x, Ömer x

Teknik Direktör:Hakan Yılmaz

Goller: Yasin (dk. 55 ve 82), Mücahit (dk. 86) (Somaspor), Yunus Emre (dk.47) (Bayburt Özel İdare Spor),

Sarı kartlar: Ramazan, Kadir (Somaspor), Ömer, Onur (Bayburt Özel İdare Spor)

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