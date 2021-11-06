TFF 2. Lig: Somaspor: 3 - Bayburt Özel İdare Spor: 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 11. hafta mücadelesinde Somaspor, evinde konuk ettiği Bayburt Özel İdare Spor'u 31 mağlup etti.
Stat: Soma Atatürk
Hakemler: Raşit Yorgancılar xx, Arif Dilmeç xx, Buğurhan Güler xx
Somaspor: Tunay xx, Ramazan xx (Onur dk. 73 xx), Erkul xx, Melih xx, Mustafa xx, Ali xx (Mücahit dk. 73 xxx), Oğuzhan xx, Yılmaz xx (Osman dk. 73 xx), Uğur xx (Kadir dk. 90 ?), Özcan xx (İbrahim dk. 87 ?), Yasin xxx
Teknik Direktör: Burhanettin Basatemür
Bayburt Özel İdare Spor: Zülküf x, Tarık x (Selim dk. 68 x), Sefa xx, Onur x, İlker x (Ali dk. 77 x), İbrahim xx, Mehmet xx, Uğur Aygören x, Yunus Emre xxx (Ömer dk. 63 x), Uğur Mustafa Türk x, Ömer x
Teknik Direktör:Hakan Yılmaz
Goller: Yasin (dk. 55 ve 82), Mücahit (dk. 86) (Somaspor), Yunus Emre (dk.47) (Bayburt Özel İdare Spor),
Sarı kartlar: Ramazan, Kadir (Somaspor), Ömer, Onur (Bayburt Özel İdare Spor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.