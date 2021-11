MHP'li Kutlar'dan İYİ Partili Türkkan'a tepki

Kasım Ayı Yunusemre Belediye Meclisi’nde konuşan Yunusemre Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Cemal Kutlar, “Bir şehit yakınımıza ismini telaffuz etmek istemediğim İYİ Parti Milletvekili tarafından bir küfür hadisesi yaşandı. Biz MHP olarak kendisini kınıyoruz. Ülkücü Hareket olarak Aziz Türk Milletinin her zaman yanındayız” dedi.

Yunusemre Belediyesi MHP Grup Başkanvekili Cemal Kutlar, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına söylediği sözler sebebiyle açıklamada bulundu. Şehit ailelerinin her daim yanlarında olduklarını belirten Kutlar, “Geçtiğimiz günlerde talihsiz bir olay yaşandı. Bir şehit yakınımıza ismini telaffuz etmek istemediğim İYİ Parti Milletvekili tarafından bir küfür hadisesi yaşandı. Biz MHP olarak kendisini kınıyoruz. Ülkücü Hareket olarak Aziz Türk Milletinin her zaman yanındayız. Biz eskiden ettiğimiz yemini hiç bozmadık. Son nefes, son nefer, son damla akana kadar ülkücü hareket devam edecek. Şehitlerimizin yakınları bizim başımızın tacıdır.” dedi. Kutlar açıklamasında ayrıca 8 Kasım Karabağ Zaferi’nin 1. yıldönümüne vurgu yaparak “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, Gazilerimize de tedavilerinde acil şifalar diliyorum. Yaklaşan 10 Kasım tarihi itibarı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle anıyorum. Aynı zamanda MHP adına 24 Kasım Öğretmenler Gününü de kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Kutlar’ın konuşmasına karşılık İYİ Parti Grup Başkanvekili veya meclis üyelerinden herhangi bir cevap verilmedi.

