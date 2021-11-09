Jeopark Belediyeler Birliği toplandı

Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi Kasım ayı toplantısı; Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Jeopark Belediyeler Birliği Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem görüşmelerinin ardından konuşan Başkan Ergün, Türk Cumhuriyetlerinin UNESCO tescilli tek jeoparkı olma özelliğiyle “KulaSalihli UNESCO Global Jeoparkı’nın, Kırgızistan’da düzenlenen Orta Asya’daki UNESCO JeoparklarıJeolojik afetler su kaynakları ve turizm gelişiminin sürdürülebilir yönetimi” seminerine davet edildiğini belirtti.

Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi Kasım ayı toplantısı; Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Manisa Büyükşehir Belediye ve Jeopark Belediyeler Birliği Başkanı Cengiz Ergün, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, KulaSalihli Jeoparkı Akademik Danışmanları Prof. Dr. Tuncer Demir, Doçent Dr. Ahmet Serdar Aytaç ve meclis üyeleri katıldı. Açılış ve yoklamanın ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.



Gençlik temsilcisi seçildi

Öte yandan, KulaSalihli UNESCO Global Jeoparkı’nın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencisi Jeolog Melike Yıldırım, meclis üyelerinin oylarıyla jeoparkın gençlik temsilcisi seçildi.



Bilgi ve tecrübelerini aktardılar

Toplantıda, KulaSalihli UNESCO Global Jeoparkı’nın, Türk Cumhuriyetleri arasında öncü olduğunu belirten Birlik Başkanı Cengiz Ergün, KulaSalihli UNESCO Global Jeoparkı’nın, Kırgızistan’da düzenlenen “Orta Asya’daki UNESCO Jeoparkları Jeolojik afetler su kaynakları ve turizm gelişiminin sürdürülebilir yönetimi” seminerine davet edildiğini ifade etti. 1820 Eylül tarihleri arasında düzenlenen toplantıda KulaSalihli UNESCO Global Jeoparkını temsil eden Akademik Danışmanlar Prof. Dr. Tuncer Demir, Doçent Dr. Ahmet Serdar Aytaç seminerde bilgi ve tecrübelerini yerbilimcilere aktardıklarını dile getirdi.

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