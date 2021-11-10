Saruhanlı'ya "halk bahçesi" yapılacak

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine 43 dönümlük arazi üzerine Saruhanlı Belediyesi tarafından “halk bahçesi” yapılacak.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Alibeyli ile Bedeller mahallesi arasında kalan ve mülkiyeti Saruhanlı Belediyesi ait olan 43 dönümlük ormanlık alanı mesire alanına dönüştüreceklerinin müjdesini verdi. Söz konusu alanda incelemelerde bulunan Başkan Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe halkının yıllardır hayalini kurduğu mesire alanı ve gölet projesinin yakında gerçeğe dönüşeceğini ifade etti.

Alibeyli mahallesinde yer alan 43 dönümlük ormanlık alanı mesire alanına dönüştüreceklerini dile getiren Bilgin, projenin hayata geçmesiyle Saruhanlı'nın en büyük eksiklerinden birinin tamamlanmış olacağını dile getirerek "Saruhanlılı hemşerilerimiz başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarımıza hizmet verecek tam donanımlı bir piknik alanı inşa edeceğiz. Bu alanı "Halkın Bahçesi" yapacağız. Saruhanlımızda böyle alanlar yok, dolayısıyla ilçe halkı piknik ve buna benzer sosyal faaliyet için farklı ilçelere gitmek zorunda kalıyor. Hayata geçireceğimiz bu yatırım ile halkımızı kendi ilçe sınırlarımızda bu imkanı sağlamış olacağız" dedi.

Mesire alanında piknik masaları, gölet, bisiklet ve yürüyüş yolları, eğlence ve aktivite alanları, restoran, kafe ve bungalov evleri inşa edeceklerini belirten Bilgin, gelecek yıl çalışmalarına başlayacakları yatırımın hayırlı olmasını diledi.

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