Saruhanlı'ya "halk bahçesi" yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saruhanlı'ya "halk bahçesi" yapılacak

İHA

Saruhanlı'ya "halk bahçesi" yapılacak

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine 43 dönümlük arazi üzerine Saruhanlı Belediyesi tarafından “halk bahçesi” yapılacak.
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Alibeyli ile Bedeller mahallesi arasında kalan ve mülkiyeti Saruhanlı Belediyesi ait olan 43 dönümlük ormanlık alanı mesire alanına dönüştüreceklerinin müjdesini verdi. Söz konusu alanda incelemelerde bulunan Başkan Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe halkının yıllardır hayalini kurduğu mesire alanı ve gölet projesinin yakında gerçeğe dönüşeceğini ifade etti.
Alibeyli mahallesinde yer alan 43 dönümlük ormanlık alanı mesire alanına dönüştüreceklerini dile getiren Bilgin, projenin hayata geçmesiyle Saruhanlı'nın en büyük eksiklerinden birinin tamamlanmış olacağını dile getirerek "Saruhanlılı hemşerilerimiz başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarımıza hizmet verecek tam donanımlı bir piknik alanı inşa edeceğiz. Bu alanı "Halkın Bahçesi" yapacağız. Saruhanlımızda böyle alanlar yok, dolayısıyla ilçe halkı piknik ve buna benzer sosyal faaliyet için farklı ilçelere gitmek zorunda kalıyor. Hayata geçireceğimiz bu yatırım ile halkımızı kendi ilçe sınırlarımızda bu imkanı sağlamış olacağız" dedi.
Mesire alanında piknik masaları, gölet, bisiklet ve yürüyüş yolları, eğlence ve aktivite alanları, restoran, kafe ve bungalov evleri inşa edeceklerini belirten Bilgin, gelecek yıl çalışmalarına başlayacakları yatırımın hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turgutlu polisinden huzur ve güven uygulaması
YEREL HABERLER Turgutlu polisinden huzur ve güven uygulaması
Turgutluspor'da eski yöneticilerden suç duyurusu
YEREL HABERLER Turgutluspor'da eski yöneticilerden suç duyurusu
Manisa ilçelerinde hayat 2 dakikalığına durdu
YEREL HABERLER Manisa ilçelerinde hayat 2 dakikalığına durdu
Salihli jandarmadan sıkı denetim
YEREL HABERLER Salihli jandarmadan sıkı denetim
Başkan Ergün meclis toplantısında müjdeleri arka arkaya verdi
YEREL HABERLER Başkan Ergün meclis toplantısında müjdeleri arka ...
Sarıgöl’de emniyet ekipleri çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi
YEREL HABERLER Sarıgöl’de emniyet ekipleri çok sayıda uyuşturucu ...
Soma polisinden uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
YEREL HABERLER Soma polisinden uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Manisa’da hayat 09.05'te durdu
YEREL HABERLER Manisa’da hayat 09.05'te durdu
Yük treni ile kamyonet çarpıştı, kamyonet ikiye bölündü Manisa’da kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yük treni ile kamyonet çarpıştı, kamyonet ikiye ...
Manisa’da su faturalarında vatandaşın yüzünü güldürecek çalışma Başkan Ergün’den vatandaşlara KAYSÜ müjdesi Başkan Ergün, KAYSÜ bedellerinin düşürülmesi ve uygunsuzlukların kaldırılması için meclisi harekete geçirdi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün: "İlçe belediyeleri tarafından farklı fiyatlarla su faturalarına yansıtılan KAYSÜ bedelleri vatandaşın lehine düşürülmeli"
YEREL HABERLER Manisa’da su faturalarında vatandaşın yüzünü ...
Çalıntı kaydı bulunan motosiklet jandarmanın dikkatine takıldı
YEREL HABERLER Çalıntı kaydı bulunan motosiklet jandarmanın ...
Başkan Ergün Caferbey Mahallesine söz verdi
YEREL HABERLER Başkan Ergün Caferbey Mahallesine söz verdi
Başkan Ergün, Soma BIS ile ilgili iddialara açıklık getirdi
YEREL HABERLER Başkan Ergün, Soma BIS ile ilgili iddialara açıklık ...
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Şehidin Turgutlu'da yaşayan ağabeyinden Türkkan'a suç duyurusu
YEREL HABERLER Şehidin Turgutlu'da yaşayan ağabeyinden Türkkan'a suç ...
Jeopark Belediyeler Birliği toplandı
YEREL HABERLER Jeopark Belediyeler Birliği toplandı
İYİ Partili Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyinin kardeşinden Türkkan'a suç duyurusu
YEREL HABERLER İYİ Partili Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyinin ...
Selendi’ye şantiye alanı kazandırılacak
YEREL HABERLER Selendi’ye şantiye alanı kazandırılacak
Turgutlu Belediyesinin yol çalışmaları hız kesmeden sürüyor
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinin yol çalışmaları hız kesmeden ...
Manisa'da organ bağışı seferberliği İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş: "İlimizde Covid-19 pandemisi öncesi 2019 yılında 7 bin 900 kişi organ bağışı yapmışken, pandemi ile birlikte bu sayı da azalma gözlenmektedir"
YEREL HABERLER Manisa'da organ bağışı seferberliği İl Sağlık Müdürü Doç. ...
Su faturaları yeniden dizayn edildi
YEREL HABERLER Su faturaları yeniden dizayn edildi
Yunusemreli badmintoncular turnuvalara hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yunusemreli badmintoncular turnuvalara hazırlanıyor
Başkan Selçuk'tan Manisa Ticaret Borsasına övgü
YEREL HABERLER Başkan Selçuk'tan Manisa Ticaret Borsasına övgü
Başkan Çerçi İYİ Partili Türkkan'ı kınadı
YEREL HABERLER Başkan Çerçi İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.