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3 ay önce yanan orman, 'Milli Ağaçlandırma Günü'nde yeniden ağaçlandırıldı

İHA

3 ay önce yanan orman, 'Milli Ağaçlandırma Günü'nde yeniden ağaçlandırıldı

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen fidan dikme kampanyası Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı Geleceğe Nefes projesi ile 81 ilde 11 Kasım 2021’de saat 11:11’de başladı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Manisa’nın Kula ilçesinde de gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Ayrıca bu yıl ki ağaçlandırma etkinliği, yaklaşık 3 ay önce orman yangını çıkan Topuzdamları Mahallesi'nde gerçekleşti. Etkinlikle birlikte 3 ay önce yanan ormanlık alan, yeniden yeşillendirildi.
Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşlarımızın yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak maksadıyla; bu yıl üçünü kez Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, bugün saat 11.11’de ülke genelinde 11 milyon fidan toprakla buluşuyor.
Ülke genelinde yürütülen geleceğe nefes kampanyası için, Kula’da da fidan dikim programı gerçekleştirildi. 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak ilan edilen bugün, Kula Orman İşletme Müdürlüğü’nün öncülüğünde kırsal Topuzdamları Mahallesinde gerçekleştirildi. 30 Temmuz tarihinde çıkan orman yangınında küle dönen ormanlık alan, düzenlenen bu faaliyetle yeniden yeşillendirildi. Faaliyet kapsamında toplam bin fidan, toprakla buluştu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizesinde fidan dikim alanına gelen öğrenciler, fidan dikimi esnasında birbirlerine meydan okudu.
Etkinliğe katılan protokol üyeleri, kolluk kuvvetleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar, ellerindeki çapalarla birlikte toplam bin adet fidanı toprakla buluşturup can suyu verdi.
Etkinlik öncesinde açılış konuşmasını yapan Kula Orman İşletme Şefi Veli Kılıç; “ Ormanların korunması, orman yangınlarının söndürülmesi ve her türlü ağaçlandırma faaliyetleri ülkemizde Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Ormanlar, yaşam için en gerekli şey olan oksijenin tek kaynağı ve karşılıksız üreticisidir. Bizde bu bilinçle, yaklaşık 3 ay önce yangın çıkan bölgemizi tekrar yeşillendirmek için bu faaliyetimizi bu alanda gerçekleştirmek istedik. Mahalleli vatandaşlarımızın da desteğiyle küle dönen ormanlık arazimizi, yeniden yeşillendiriyoruz. Bizim kültürümüzde ormana ve ağaca önem verilmiştir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber efendimiz de, bir Hadisi Şerif’inde ‘ Yarın kıyamet kopacağını bilseniz de, bugün elinizdeki fidanı dikin.’ demektedir. Saygılarımla, arz ederim.” ifadelerini kullandı.
Geride bıraktığımız yaz ayında onlarca ormanlık alanın yangınla savaş verdiğini dile getiren Kula Kaymakamı Kemal Duru ise; " Bu yılki 'Milli Ağaçlandırma Günü'müzde geçtiğimiz yaz yangın sebebiyle kaybettiğimiz orman envalinin yerine çok daha fazlasını dikmek için tüm kurumlarımızla birlikte Topuzdamları Mahalle'mize geldik. Burada 30 Temmuz tarihinde bir orman yangını çıkmıştı. Orman ekiplerimiz, itfaiye ekiplerimiz ve mahalleli vatandaşlarımız seferber olarak bu yangını kısa sürede söndürmüştü. Biz de 'Milli Ağaçlandırma Günü'müzde ilk vesile olarak bu kaybettiğimiz orman envalinin yerine çok daha fazlasını bırakmak için hep birlikte buluştuk. İnşallah gençlerimize, geleceğimize çok daha yeşil bir Türkiye bırakacağız. Bunun için memleketimizin her bir ferdi bunun için uğraşıyor ve uğraşmaya devam edeceğiz. 'Milli Ağaçlandırma Günü'müz kutlu olsun. emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkan vekili Mustafa Uygun, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurettin Yarımçam, İlçe Müftüsü Halil Kara, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aslı Aybüke Ayyıldız, kolluk kuvvetleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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