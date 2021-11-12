Bakan Kasapoğlu'ndan Şehzadeler'in Skate Park Projesi için destek sözü

Manisalı gençlerin Skate Park talebine duyarsız kalmayarak, harekete geçen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, projesi hazırlanan ve yakın zamanda ihaleye çıkacak olan yatırım için bakanlığın da destek vereceğini açıkladı. Başkan Çelik, 2 milyon TL’ye mal olacak yatırımın projesini, park talebinde bulunan gençler ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na sundu. Projeyi inceleyen ve destek sözü veren Bakan Kasapoğlu, gençlerin gelecek yaz talep ettikleri parkı kullanabileceğini söyledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nda kaykay ve paten sporu ile ilgilenen gençler için bir Skate Park yapacaklarının müjdesini vermişti. Başkan Çelik, “Şehrimizde çok sayıda paten ve kaykay sporu ile ilgilenen genç kardeşimiz var. Bu kardeşlerimizin bizden bir Skate Park talebi vardı. Gençlerimiz ile görüşmüş ve onlarla birlikte bu talebe cevap verebilmek için fikir alışverişinde bulunmuştuk. 2. Anafartalar Mahallemizde hayata geçireceğimiz Skate Park için projeler hazırlandı, ihale hazırlıkları ise devam ediyor. Projemizi hayata geçirdiğimizde inşallah gençlerimize güzel bir park kazandırmış olacağız.” ifadeleri ile belediyenin yeni projesini duyurmuştu.

Başkan Çelik, gençlerle Bakan Kasapoğlu’nu buluşturdu

Başkan Çelik, 2 milyon TL’ye mal olacak yatırımın projesini, park talebinde bulunan gençler ile birlikte çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na sundu. Bakan Kasapoğlu projeyi inceledi, talepte bulunan gençler ile sohbet etti ve projeye bakanlığın da destek vereceğini açıkladı. Bakan Kasapoğlu, gençlerin gelecek yaz talep ettikleri parkı kullanabileceğini söyledi.

Şehzadeler ilçesi 2. Anafartalar Mahallesi’nde 4 bin 700 metrekarelik bir alanda 2 milyon TL’lik bir bedelle yapılacak parkta; modüler Skate Park, fıtness alanı, çocuk oyun alanı, yeşil alan, oturma alanları ve yürüyüş yolları bulunacak.

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