Manisa'da Roma dönemine ait lahit ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu belirlenen lahit ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçu işlediği belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. S.D., H.K., ve Y.D. isimli 3 şüphelinin ormanlık alandaki bağ evinde tarihi eser bulundurdukları tespit edildi. Bağ evine yapılan baskında Roma dönemine ait olduğu belirlenen lahit ele geçirildi. ele geçirilen lahit koruma altına alınırken şüpheliler gözaltına alındı.

Tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili soruşturma sürüyor.

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