Yunusemreli judocu kardeşlerin hayali milli forma

Yunusemre Belediyespor’un judo altyapısına dört ay önce başlayan Zeynep NisaPoyraz Çakal ve Zeynep CemreBeranur Aka kardeşler, istek ve çalışkanlıklarıyla göz doldururken, gelecekte milli formayı giymeyi hedefliyor.

Amatör ferdi branşlara büyük önem veren Yunusemre Belediyespor, judoda geleceği parlak sporcular yetiştiriyor. Yener Kahyalar Judo Salonu’nda yapılan altyapı çalışmalarında Zeynep Nisa Poyraz Çakal ve Zeynep Cemre Beranur Aka kardeşlerin judo sevgisi ise dikkat çekiyor. Antrenman kaçırmayan kardeşler, çok çalışarak madalyalar kazanıp, milli takıma kadar yükselmek istediklerini söyledi. Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Orhan Akdemir, dört kardeşin çalışma isteğiyle gelecekte çok iyi judocu olacaklarının sinyallerini verdiğini dile getirdi. Akdemir, “Sporcularımızın judoya olan ilgisinden memnunuz. Daha ilk günlerden gerek teorik gerekse pratik olarak hızlı gelişim gösteriyorlar. Geçtiğimiz günlerde de yaptığımız kuşak sınavında bir üst kuşağa terfi ederek hedeflerine ilk adımı atmış oldular. Çok iyi yoldalar. Onları destekleyen ailelerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Judonun fiziksel ve zihinsel anlamda faydalı bir spor olduğunu sözlerine ekleyen Akdemir, “Judo faaliyetlerimizde; kardeşler, ikizler, annebaba, annekız, babaoğul gibi aile ortamında idman yapabiliyoruz. Bizler, elimizden gelen her şeyi çocuklarımıza öğretmek durumundayız. Burada en önemli olan vatana millete hayırlı evlat olmaları, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarıdır. Ama tabii ki yetenekleri çerçevesinde büyük başarılara imza atabiliyorlar. Judo yapan bir çocuğun oturmasından kalkmasına, özgüveni ve disiplinine kadar çok şeyi düzelecektir. Judo buna yatkın bir spor. Judo yapan çocuk, karakter olarak yaşıtlarından iki yaş önde olur. Ama duyuyoruz ki hala daha bu sporun Manisa’da yapıldığını bilmeyen aileler var. Tüm ailelerimizin çocuklarını judoya göndermeleri tavsiye ediyorum. Teknik ekibimiz mükemmel. Kulübümüzün bünyesinde herkese yardımcı olmaya hazırız” diye konuştu.

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