Manisa’da Türk Kızılay Afet Timi ‘hayat kurtaran’ eğitimden geçti

Türk Kızılay Manisa Şubesi Afet Timi ve gönüllülerine, Türk Kızılay İzmir Bölge Afet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri tarafından, haberleşme, çadır kurma ve hafif arama kurtarma eğitimi verildi.

Türk Kızılay Manisa Şubesi'nde düzenlenen eğitimde afet timi ve Kızılay gönüllüleri, çadır kurma, haberleşme, hafif arama kurtarma eğitimi aldı. Binadan halatla iniş de yapan, afet timi ve gönüllüleri görevlerini başarıyla tamamladı. Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, eğitime ilişkin yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın afetlere her an hazırlıklı olduğunu ve bu eğitimlerle sahip olunan bilgileri günümüz teknolojisi ile yenileyerek kendilerini güncellediklerini söyledi.

Türkiye'de ve dünyanın neresinde olursa olsun yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale için Türk Kızılay'ın tüm personeli ile sahada bilgileriyle olacağını belirten Keresteci, "Türk Kızılay, dünyanın neresinde bir mağduriyet varsa tüm ekipleriyle orada oluyor. Günümüz teknolojisi ile mevcut tecrübelerimizi bugünkü eğitimlerimizle güncelledik. Umarım hiçbir yerde afet ve olumsuzluk yaşanmaz fakat, bir yerde bize ihtiyaç olduğunu andan itibaren, Türk Kızılay bilgili, tecrübeli ekipleriyle sahada olacak. Burada bizlere eğitim desteği sağlayan, Türk Kızılay İzmir Bölge Afet Müdürlüğü ve Manisa AFAD ekiplerine de teşekkür ediyorum" dedi.

Eğitim sonrasında, Manisa AFAD ekipleri tarafından eğitime katılanlara "Afet ve Acil Durum Çantası" hediye edildi.

