Rektör Ataç ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü ziyaret etti

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü ziyaret etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz’ın da eşlik ettiği ziyaret, ÖSYM Başkanlık makamında gerçekleşti. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’e Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin akademik ve fiziki durumu ile ilgili aktarımlarda bulunan Rektör Ataç, yürütülen araştırma ve projeler hakkında da bilgi paylaşımı gerçekleştirdi.

Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyaret, iyi dilek ve temennilerin dile getirilmesinin ardından sona ererken, ÖSYM Başkanı Aygün, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Ataç’a teşekkür etti.

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