Manisa Futbol Kulübü - Altınordu: 1-0

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ersan ERDOĞAN / AKHİSAR, (DHA) -

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xx), Kemal Mavi (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Muhammed Birkan (xxx)Bedirhan (xx) (Dk. 88 Sertaç), Landre (xxx), Sadi (xx), Özgür (xx) (Dk. 78 Ahmet xx), Nizamettin (xx), Gakpa (xx) (Dk. 78 Sousa xx), Kouter (x) (Dk. 58 Kubilay xx), Diallo (xxx), Anıl (xxx), Okan (x) (Dk. 78 Kemal x)

ALTINORDU: Ali Emre (xx) Rıdvan (x), Yusuf Yalçın (xx), Volkan (x) (Dk. 75 Rahmi x), Ali (x), Kürşad (xx), Kenan (x) (Dk. 63 Sami x), Burak (x) (Dk. 75 Enis x), Recep (x), Ahmet İlhan (xx) (Dk. 83 Ahmet Dereli x), Hüsamettin (x) (Dk. 75 Furkan x)

GOL: Dk. 66 Diallo (Manisa FK)

KIRMIZI KART: Dk. 58 Rıdvan (Altınordu)

SARI KARTLAR: Landre (Manisa FK), Kenan, Yusuf Yalçın (Altınordu)

Spor Toto 1´inci Lig´de düşme hattında yer alan iki takımın karşı karşıya geldiği Ege derbisinde Manisa Futbol Kulübü evinde Altınordu´yu 1-0 yenerek 9 haftalık galibiyet özlemini sona erdirdi. Manisa FK´nın tek golünü 66´ncı dakikada Diallo kaydetti. Konuk ekipte sağ bek Rıdvan Koçak, 58´inci dakikada Okan´a yaptığı faul nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Manisa Futbol Kulübü 13 puana ulaşırken, art arda 5´inci yenilgisini alan Altınordu 10 puanda kaldı.

20´nci dakikada Manisa FK atağında Bedirhan taşıdığı topu kaleye gönderdi, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

42´nci dakikada ev sahibi ekipten Gakpa´nın ceza sahasından şutunda, kaleci Ali Emre´den seken topu savunma uzaklaştırdı.

49´uncu dakikada Altınordu atağında soldan ceza sahasına giren Kenan´ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

66´ncı dakikada Manisa ekibi golü buldu. Soldan Anıl´ın ters kanada gönderdiği pasta Ali Dere´nin ayağından seken topla kale önünde buluşan Diallo plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0.

71´inci dakikada soldan Ahmet İlhan´ın kullandığı kornerde Hüsamettin kafayı vurdu kaleci Muhammed Birkan topa sahip oldu.

88´inci dakikada Manisa FK ceza sahasında topla buluşan Kürşad´ın yerden şutunda kaleci Muhammed Birkan uzanarak golü önledi.

Manisa FK, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-11-21 21:08:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.