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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da zincirleme kaza: 1 yaralı

İHA

Manisa'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde biri kamyon ikisi kamyonet toplam 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Bekirler Mahallesi'ndeki BekirlerSünnetçiler Kavşağında saat 12.30 sıralarında bir kamyon ve iki kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. SünnetçilerBekirler kavşağından Akhisar istikametine seyir halinde ilerleyen H.T. (46) idaresindeki 61 K 8482 plakalı araç, SünnetçilerBekirler kavşağına geldiği esnada Zeytinliova istikametinden gelen, K.Y. (40) idaresindeki 09 AAC 128 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 09 AAC 128 plakalı araç jandarma trafik levhasına çarparken, Sünnetçiler istikametinden gelen A.A. (62) idaresindeki 45 HB 1135 plakalı araç, başka bir araca çarpmamak için manevra yaparak mahallenin yön tabelasına çarparak durabildi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken 09 AAC 128 plakalı araçta yolcu olarak bulunan K.Y. (40) yaralandı. Yaralı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde isimli şahıs hayati tehlikesi olamayacak derece yaralanmıştır. Yaralılar Akhisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken jandarmanın kazayla ilgili araştırması devam ediyor.

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