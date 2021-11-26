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Kendilerini polis diye tanıttılar, polislere yakalandılar

İHA

Kendilerini polis diye tanıttılar, polislere yakalandılar

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sokak sokak gezerek, kendilerini polis olarak tanıtan 2 şüpheli gerçek polisler tarafından yakalandı.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri ilçede sokak sokak gezerek kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin olduğu ihbarını aldı. Asayiş ekipleri yapılan ihbarları değerlendirerek, kendilerini polis olarak tanıtan F.K. (28) ve V.B.Ç.’yi (28) ikametlerinde yakaladı. Yakalanan şahıslarla birlikte 3 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sahte polislerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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