Bahar öğretmenin 5 yaşındaki kuzeni de hayatını kaybetti



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ücretli öğretmenlik yaptığı okuldan dönüşte, kardeşinin kullandığı kamyonetin beton mikseriyle çarpışması sonucu hayatını kaybeden Bahar Zeybek'in (24) aynı kazada yaralanan kuzeni Özge Fatma Zeybek de (5) hayatını kaybetti.

Akhisar'dan Gördes ilçesine giden Musa Zeybek (19) yönetimindeki 45 HA 9096 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağındaki elektrik direğine çarptı. Savrulup karşı şeride geçen kamyonet, M.Y. (37) yönetimindeki 45 V 4939 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Musa Zeybek ile kardeşi Osman Zeybek (16) ve amcasının kızı Özge Fatma Zeybek (5) yaralandı. Akhisar'daki Dağdere İlkokulu'nda ücretli öğretmenlik yapan ablası Bahar Zeybek ise yaşamını yitirdi.

Yaralılar, ambulanslarla Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özge Fatma Zeybek, buradaki müdahalesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Beton mikserinin şoförü M.Y. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

SABAH BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, hayatını kaybeden Bahar öğretmenin cenazesi dün öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. Hastanedeki tedavilerinin ardından Musa Zeybek ve Osman Zeybek taburcu edildi.

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Özge Fatma Zeybek ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Özge Fatma Zeybek'in bugün saat 11.00 sıralarında beyin ölümü gerçekleşti. Zeybek, 15.30 sıralarında ise hayatını kaybetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-11-26 18:06:17



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