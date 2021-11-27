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Öğretmenler Günü’ne özel voleybol turnuvasında şampiyon Salihli Merkez Anadolu Lisesi oldu

İHA

Öğretmenler Günü’ne özel voleybol turnuvasında şampiyon Salihli Merkez Anadolu Lisesi oldu

Manisa’nın Salihli ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği voleybol turnuvasında şampiyonluğa Merkez Anadolu Lisesi ulaştı.
18 takımın katılımı ile gerçekleştirilen turnuvada maçlar 50.Yıl Spor Salonu ve Belediye Spor Salonu’nda oynandı. Büyük çekişmeye sahne olan turnuvanın final maçında Merkez Anadolu Lisesi ve 50.Yıl Ortaokulu karşı karşıya geldi. Final maçında rakibini 32’lik sonuçla yenen Merkez Anadolu Lisesi, turnuvanın şampiyonu oldu. Şampiyon Merkez Anadolu Lisesi’nin kupasını Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam verdi. Turnuvada 50.Yol Ortaokulu ikinci, Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Karayahşi Şehit Astsubay Ahmet Deniz Varol İlköğretim Okulu dördüncü oldu. Dereceye giren takımların kupa ve madalyaları ise ilçe protokolü tarafından verildi.
Belediye Spor Salonu’nda oynanan final maçını Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, okul müdürleri ve öğretmenler izledi.

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