Manisa’da zehir tacirleri tutuklandı

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Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zehir taciri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Salihli’de operasyon düzenledi.

Operasyonda 7,52 gram metamfetamin, 3,25 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 1,25 gram esrar maddesi ve 2 adet sentetik ecza ele geçirilirken, şüpheli R.P. ve A.P. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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