Silahlı tehditten aranan şahıs tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 'Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' ve 'Silahla Tehdit" suçlarından hakkında yakalama kararı olan şahıs Şehzadeler ilçesinde jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesinde bugün saat 10.30 sıralarında jandarma tarafından gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında kimlik kontrolü yapılan M.T. (40) isimli şahsın Akhisar İlamat ve İnfaz Bürosunca, “Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" ve "Silahla Tehdit" suçlarından yakalama kararı olduğu tespit edildi. Yakalanan M.T. Manisa adliyesine sevk edilirken, mahkemece tutuklanarak Manisa E Tipi Cezaevine sevk edildi.

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