Somaspor'de hedef 3 puan

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SOMA,(DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Silahtaroğlu Vanspor'u 2-0 yenerek kötü gidişatına son veren Somaspor yarın Etimesgut Belediyespor deplasmanında terleyecek. Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Ömer Tolga Güldibi görev yapacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanetti Basatemür, galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirterek, "Bizim hedefimiz üst sıralar. Bizim adımıza her maç çok önemli. Ankara deplasmanında kazanıp çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa SOMA, (DHA)

2021-12-04 11:31:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.