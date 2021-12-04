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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa Büyükşehir Belediyesi maden şehitlerini unutmadı

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi maden şehitlerini unutmadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla, Soma 301 Maden Şehitliği’nde bir tören düzenledi. Törende maden şehitleri adına dualar okundu sonrasında pilav hayrı yapıldı.
4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla, Soma 301 Maden Şehitliği’nde tören düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen törene Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Mezarlıklar Dairesi Başkanı Gökhan Arslan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever, Soma İlçe Emniyet Müdürü Umut Er, Soma Müftüsü Hasan Hüseyin Kılınçal, Soma İlçe Jandarma Komutan vekili Nezir Yücel, Soma İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Çakmak, Soma İlçe Sağlık Müdürü Fatih Güven ve BESOT Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Köroğlu, partilerin ilçe temsilcileri ve meclis üyeleri katıldı. Soma Maden Şehitliği’nde başlayan törende Hüseyin Köroğlu, maden şehitleri için dua etti. Edilen duaların ardından protokol üyeleri maden şehitlerinin kabirlerini ziyaret ederek çiçek bıraktı. Soma Maden Şehitliği’nde düzenlenen törenin ardından merkez Ulu Cami’de pilav hayrı yapıldı.

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