Yunusemre'de yollar düzenleniyor

Yunusemre Belediyesi, ilçedeki mahallelerde kilitli parke taşı döşeme, kaldırım ve yol düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede ihtiyaç duyulan sokaklarda yol çalışmasında bulunarak vatandaşların ulaşımını kolaylaştırıyor. Çalışmaların belirli bir program dahilinde devam edeceğini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tüm ekiplerimiz sahada ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda kilitli parke taşı döşeme, kaldırım ve yol düzenlemesi yapıyor. Bu anlamda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İhtiyaç duyulan mahallelerimizde çalışmalarımız belirli bir program dahilinde aralıksız devam edecek” dedi.

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