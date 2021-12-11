Manisa'da uyuşturucu taciri tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Gelen istihbarat üzerine harekete geçen ekipler durdurdukları otomobil içerisinde yaptıkları aramalarda 2 adet hassas terazi, 50,62 gram kenevir tohumu, 4 adet uyuşturucu içme aparatı ve 152.73 gram metamfetamin ele geçirdi. Otomobilde bulunan İ.Y. (26), M.A. (40) ve M.D. (51) gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Buradaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.D. ve M.A. serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.