TFF 2. Lig: Akhisarspor: 3 - Pazarspor: 1

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 17. haftasında Akhisarspor, sahasında Pazarspor'u 31 mağlup etti.



Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Burak Akdağ xx, Emin Barlas xx, Serdar Soydan xx

Akhisarspor: Enes xx, Recep xx, Kemal xxx, Göksu xx (İlke 90+2 ?), Yusuf Acer xx, Yavuz xx, Mert xx, Serkan xxx (Gökmen dk. 88 ?), Yusuf Cihat xx, Bora xx (Cengiz dk.90+5 ?), Bertuğ xx (Mert Efe dk. 90+2 ?)

Teknik Direktör: Muhammet Yılmaz

Pazarspor: Tunahan x, Berk x, Birkan x, Mehmet x, Oğuzhan x, Kadir x (Yusuf dk.32 x), Fatih x (Hakan dk. 62 x), Muhammed Emin xx (Oğuzhan dk. 90 ?), Onur x (Uğurcan dk. 62 x), Hüseyin x (Atakan dk. 90 ?), Muhammed Mustafa x

Teknik Direktör: Selçuk Yıldırımkaya

Goller: Serkan (dk. 41 ve 61), Kemal (dk. 61) (Akhisarspor), Muhammed Emin (dk. 76) (Pazarspor)

Sarı kartlar: Yavuz (Akhisarspor), Kadir, Muhammet Emin, Hüseyin (Pazarspor)

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