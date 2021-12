Manisa’da Yerli Malı Haftası kutlandı

Manisa’da Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında, Manisa’da Sebze ve Meyve Halinde program düzenlendi.

Her yıl 1218 Aralık tarihleri arasında kutlanan ve yerli malı tüketiminin öneminin farkına varılması için çeşitli etkinlikler düzenlenen Yerli Malı Haftası, Manisa’da Sebze ve Meyve Halinde düzenlenen programla kutlandı. Program, ilkokul öğrencisi Ahmet Kazak’ın yerli malı haftasına ilişkin şiir okumasıyla başladı. Daha sonra Manisa Sebze Meyve Komisyoncular ve Tüccarlar Derneği Başkanı Ömer Akagündüz, günün önemine ilişkin bir konuşma yaparak, katılımcılara teşekkür etti.

Yerli Malı Haftası kutlama programının son konuşmasını Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü yaptı. Yerli Malı Haftasına katılımlarından dolayı tüm konuklara teşekkür eden Güzgülü, Yerli Malı Haftası dediğimiz bu önemli hafta, ülkemizde uzun yıllardır kutlanan, yerli malını kullanmayı ve tutumlu olmayı teşvik eden önemli bir etkinliktir. Değerli çocuklar, bizlerin zamanında Yerli Malı Haftası, sadece yiyecek ve içecekten ibaretti. Kendi üretimimiz olan yiyecekleri okullarımıza götürür, haftayı kutlardık. Ancak ülkemiz son 4050 yılda çok önemli hamleler yaptı ve yüzlerce fabrika ile üretimin her alanında boy göstermeye başladı. Bugün dünyanın birçok ülkesine Türk Malı damgalı milyonlarca ürün satılıyor. Bu, hepimiz için bir gurur kaynağıdır” dedi.

Koronavirüsün salgınının tarım ve tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattığını belirten Güzgülü, “Yaklaşık 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan, sağlığımızı tehdit eden, sizleri uzun bir süre okulunuzdan, öğretmenlerinizden ve arkadaşlarınızdan koparan Covid19 salgını hepimizi olumsuz yönde etkiledi. Bu salgında, tarımın ve tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu hepimiz bir kez daha anlamış olduk. Bu düşünceden hareketle Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınmaya büyük önem veriyoruz. Milletin efendisi çiftçimize sera desteği, fidan dağıtımı, sulama desteği, hayvancılık desteği gibi çok sayıda katkı sağlıyoruz. Ülkemizin verimli topraklarının tamamı sürülmeden, kendi öz kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeden mesafe kat edemeyiz. O açıdan çiftçilerimizi ve üretimi önemsiyor, onların her zaman yanında olduğumuzu vurgulamak istiyorum” diye konuştu.

Güzgülü konuşmasının devamında, “Gelecekte bu makamlarda ve ülke yönetiminde sizler söz sahibi olacaksınız. Eğer ki, milli değerlerimize sahip çıkarsanız, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalırsanız, O’nun gösterdiği yolda ilerlerseniz, tarihimizi ve geçmişimizi iyi öğrenirseniz, ülkemizin geleceği aydınlık olur. Özetle, sizler bizim aydınlık geleceğimizin temel taşlarısınız. Bugün, sizlerle bir arada olduğumuz için oldukça mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü’nün konuşmasının ardından öğrencilere meyve paketi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi kırtasiye seti armağan edildi.

Yerli Malı Haftasında gerçekleştirilen programa Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu ve Ertuğrul Yıldırım, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Bilal Demir, İl Ticaret Müdürü Muharrem Özel, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, Manisa Sebze Meyve Komisyoncular ve Tüccarlar Derneği Başkanı Ömer Akagündüz ve öğrenciler katıldı.

