Manisa'da uçuruma düşen gebe inek itfaiye tarafından kurtarıldı

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Asmacık Mahallesinde uçuruma düşen 8 aylık gebe inek, 4 saatlik yoğun uğraşın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunusemre ilçesi Asmacık Mahallesindeki Pamuklu mevkiinde Bahattin Gürdal’a ait 8 aylık gebe inek, 40 metreden uçuruma düştü ve dere yatağının kenarına yuvarlandı. Su kenarında mahsur kalan ineğin sahibi Bahattin Gürdal, ineğin kurtarılması için Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ihbarda bulundu. İneğin uçuruma düştüğü sarp bölgeye 1 saatlik traktör yolculuğu sonrasında ulaşan 6 kişilik itfaiye ekibi, 4 saatlik zorlu uğraşın ardından ineği düştüğü dere yatağı kenarından çıkararak sahibine teslim etti.

İneğin sahibi Bahattin Gürdal, “İneğimiz otlarken dere yatağına yakın bir yamaçtan aşağıya düştü. Bizim de kurtaracak imkanımız olmadığı için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığını aradık. Onlar da ellerinden gelen mücadeleyi yaptılar. İtfaiye personeli arkadaşlarımız herhangi bir zarar gelmeden ineğimizi kurtardılar. Hepsinden Allah razı olsun. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.

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