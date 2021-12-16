Manisa'da Sarıkamış Şehitleri Anıtı açıldı Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 'Sarıkamış-Kafkas Cephesi Kahraman Asker Anıtı' düzenlenen törenle açıldı Anıtın yapıldığı Laleli Yürüyüş Parkının ismi de Sarıkamış Şehitleri Parkı olarak değiştirildi

Manisa'da kurulan Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneğinin 'Manisa'da Sarıkamış'taki şehitler anısına bir anıt yapılması' yönündeki talebine kayıtsız kalmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıkamış'ta 224'ü Manisalı olmak üzere 60 bini donarak olmak üzere toplam 90 bin şehit Mehmetçik anısına ''SarıkamışKafkas Cephesi Kahraman Asker Anıtı'nı tamamlayarak açılışını gerçekleştirdi.

Kars'ı Ruslardan geri almak için harekete geçen Osmanlı Ordusunun 22 Aralık 1914 5 Ocak 1915 tarihleri arasında 60 bini donarak olmak üzere toplam 90 bin Mehmetçiğin şehit olduğu Sarıkamış anısına, SarıkamışKafkas Cephesi Kahraman Asker Anıtı' dualarla açıldı. Ünlü Heykeltıraş Prof. Dr. Tankut Öktem'in kızı Heykeltıraş Prof. Dr. Pınar Öktem Doğan tarafından tasarlanan ve yapılan anıtın bulunduğu Laleli Yürüyüş Parkı'nın adı da Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin Aralık ayı toplantısında da ismi Sarıkamış Şehitleri Parkı olarak değiştirildi. Kaidesinde Sarıkamış'ta şehit olan ve künyeleri tespit edilebilen 224 Manisalı şehidin adı yazarken, isimlerin sonunda 've diğerleri' yazılarak künyesi bulunamayan şehitlerde listede yer aldı.



Sarıkamış'ı yaşattılar

Sarıkamış Şehitleri Parkında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Manisa Büyükşehir Belediye Şehir Tiyatrosu tarafından 'Çanakkale'den Sarıkamış'a' isimli mini bir dram sahnelendi. Oyuncuların başarılı performansı katılımcıları da duygulandırdı.

Programın açılış konuşmasını yapan Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Öztürk Demir, "Cengiz Başkanımıza bu projeyi anlattığımızda 'Neden olmasın, bu Çanakkale Müzesinin karşısı çok yakışır, böyle bir anıtın yapılması Manisa'mıza ayrı bir değer katacaktır' diyerek bu süreci başlattı. Daha sonraki süreçte bu projenin doğru yerde doğru zamanda doğru ellerden çıkması da önemliydi. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli heykeltıraşlardan merhum Prof. Dr. Tankut Öktem'in atölyesi bizim için çok önemliydi. Bu süreci şu anda yöneten kızı Pınar Öktem Doğan ile çok kısa sürede koordine kurarak projelerimizi gönderdik. Manisa'ya en güzeli hangisi olur diye karşılıklı görüşmelerimiz sonunda bu anıtın yapılmasına karar verdik" dedi.



"Onların hepsi kahraman askerlerdi"

Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez ise Kafkas Cephesinde şehit olan 600 bin Mehmetçikten sadece 17 bin 500'ünün künyesine ulaşılabildiğini belirterek, "Bu 17 bin 500 kişinin içinde 224 Manisalı şehit çıkabiliyor. Bunu siz sekizle, dokuzla, onla çarpın. Dolayısıyla ailesinde şehit vermeyen hiçbir il hiçbir ilçe kalmamıştır. Sarıkamış bu nedenle her yerde anılıyor. Çanakkale törenlerine bakın sadece Çanakkale'de yapılır ama Sarıkamış bütün il, ilçe ve belediyelerde 22 Aralık 5 Ocak tarihleri arasında anılır. Anılmasının nedeni de budur. Onlar 90 bin şehitti ruhları şad olsun. Bugün hayatta olmayan gazilerimizin ruhları şad olsun. Sarıkamış denince hep resimlerde görürsünüz, donmuş, zavallı, titreyen askerler görürsünüz. Öyle değil. Onların hepsi kahraman askerlerdi" diye konuştu.



"O günlerde yaşanan acıları iliklerimde hissettim"

Anıtı yapan Heykeltıraş Prof. Dr. Pınar Öktem Doğan ise şunları söyledi: "Bu eseri çalışmaya başlamadan önce defalarca hocamdan dinledim ve o günlerde yaşananları adeta iliklerimde hissettim. Zaten esere ifadesini verebilmek, o günlerin acılarını izleyenlere anlatabilmek başka türlü mümkün olmazdı. Daha sonra tüm kentlerimizde ana ocaklarından ayrılarak Sarıkamış yollarını tutan bütün Mehmetçiklerimizi temsilen onları her şehrimizde görmek istedik. Onlar atalarımız, bu şehirlerden yola çıkmışlar ve bu zorlu yolculuğu yaşamışlardı. Ben ümit ediyorum ki onları Sarıkamış'ta bir araya geldikleri yerde o tepede aşkın boyutlarda şehitlerimizi göklere erdireceğiz."



"Park ve anıtı bütünleştirdik"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Sarıkamış, 90 bin askerimizin donarak şehit olduğu yüreklerimizi kavuran tarihimizin en acı olaylarından bir tanesidir. Manisa’mızda kurulan Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneğimizin değerli yönetiminin şehrimize, Sarıkamış Şehitleri Anıtı yapılması yönündeki talebine kayıtsız kalmadık. 2019 yılı Aralık ayındaki Büyükşehir Belediye Meclisimizde karar alarak, birazdan açılışını gerçekleştireceğimiz Sarıkamış Şehitleri Anıtı’nı inşa ettik. Sarıkamış’ta, Manisa’mızdan da 224 Mehmetçiğimizi şehit vermiştik. Bu nedenle hem Manisalı şehitlerimiz hem de şehitlik mertebesine yükselen tüm Mehmetçiklerimiz için bu güzel anıtı şehrimize yapmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu bağlamda eserimizin yapımında emeği olan değerli heykel sanatçısı Pınar Öktem Doğan’a da Manisalılar adına teşekkür ediyorum. Salı günü gerçekleştirdiğimiz Aralık ayı Meclis Toplantımızda içinde bulunduğumuz parkın adının Sarıkamış Şehitleri Parkı olarak değiştirilmesi teklifimiz de oybirliğiyle kabul edildi. Bu park ve anıtı bütünleştirerek, aziz şehitlerimizin hatırasını sonsuza kadar yaşatacağız."

Hüseyin Köroğlu tarafından yaptırılan duanın ardından protokol üyeleri kurdele kesip anıta karanfil bıraktı.

Açılışa Manisa Vali Vekili Mesut Eser, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, büyükşehir belediyesi daire başkanları, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Heykeltıraş Prof. Dr. Pınar Öktem Doğan, Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Öztürk Demir, Derneğin Onursal Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, siyasi partilerin ve STK'ların temsilcileri katıldı.

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