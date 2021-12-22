Turgutluspor'da tek hedef 3 puan



Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldığı serinin ardından deplasmanda Serik Belediyespor'a 3-0 yenilen Turgutluspor, evinde Kahramanmaraşspor ile oynayacağı ilk yarının son maçını mutlak kazanmak istiyor.

Kahramanmaraş'ın düşme hattında olduğu hatırlatan teknik direktör Atila Gerin, "Alt sıralarda olmasına rağmen son haftalarda çıkışta olan bir rakiple mücadele edeceğiz. Tüm rakiplere olduğu gibi rakibimize saygı duyuyoruz. Zor bir maç olacak, hazırlıklarımızı buna göre yapacağız" açıklamasını yaptı.

Turgutluspor'da cumartesi günü yapılacak karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Mutlu, Serhat ve Özgür'ün tedavileri sürüyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-12-22 11:28:57



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