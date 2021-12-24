Vali Karadeniz öğrencilerle söyleşiye katıldı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ‘Kariyer Günleri’ etkinlikleri kapsamında, şehirdeki özel bir okulun öğrencileriyle söyleşi programında bir araya geldi.

Manisa’daki özel bir okulun öğrencileriyle ‘Kariyer Günleri’ etkinlikleri kapsamında söyleşi programında bir araya gelen Vali Yaşar Karadeniz, mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Öğrencilerin ilgiyle dinlediği Vali Karadeniz daha sonra kendisi, mesleği, bu mesleği seçme nedeni ve meslek hayatında karşılaştığı farklı olaylar ile mesleğinin güzel ve zor yönleri hakkında öğrencilerin sordukları soruları cevapladı.

Eğitim hayatları ve seçmek istedikleri mesleklere ilişkin öğrencilere tavsiyelerde bulunan Vali Karadeniz, severek yapacakları her işte başarılı olacaklarını belirterek karşılarına çıkan zorlukları da yaptıkları işi sevdikleri için kolaylıkla aşabileceklerini söyledi. Vali Karadeniz, öğrencilerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu, öğrenme ve tecrübe edinmenin her yaşta devam ettiğini de belirterek kendisinin de gerçekleştirdikleri söyleşi sayesinde öğrencilerden bir şeyler öğrendiğini ifade etti.

Söyleşi sonrası öğrenci ve öğretmenler, Vali Karadeniz’i okullarında ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtirken, Vali Karadeniz de söyleşiye katılan öğrenciler ile programı düzenleyen okul yönetimi ve öğretmenlere teşekkür etti.

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