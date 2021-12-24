Yunusemre Belediyespor ilk devrenin son maçında lideri ağırlayacak

Yunusemre Belediyespor, BAL'ın ilk devresinin son maçında 26 Aralık Pazar günü lider Belediye Bolvadin Termalspor'u konuk ediyor.

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Yunusemre Belediyespor, ilk devrenin son maçında 26 Aralık Pazar günü lider Belediye Bolvadin Termalspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde 12 puanla 5. sırada yer alan Mavi Beyazlılar, 20 puanda yer alan rakibini yenerek hem devreye moralli girmek hem de şampiyonluk yarışına tutunmak istiyor. Teknik Direktör Mahmut Taşkın, kazanmaktan başka seçenekleri olmayan bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Taşkın açıklamasında, "Bu hafta namağlup bir takımla oynuyoruz. Hiçbir takım yenilmez değil. Bu maç bizim için bir final niteliği taşıyor. Liderle aradaki puan farkını 5'e indirerek ikinci yarıya daha umutlu girmek istiyoruz" dedi. Saat 14.00'te Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde oynanacak maçı hakem Levend Çimen yönetecek.

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