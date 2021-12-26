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Geleneksel yöntemlerle dokunan halılarda hedef ihracat Dokuma tezgahının başına geçen mahallenin kadınları ekonomiyi canlandıracak Doğal kök boyalı yün ve geleneksel yöntemlerle dokunan halılar kalitesiyle ön plana çıkıyor

İHA

Geleneksel yöntemlerle dokunan halılarda hedef ihracat Dokuma tezgahının başına geçen mahallenin kadınları ekonomiyi canlandıracak Doğal kök boyalı yün ve geleneksel yöntemlerle dokunan halılar kalitesiyle ön plana çıkıyor

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesinde bulunan Örselli Mahallesi’nde 20 kadın geleneksel yöntemlerle dokudukları halıları hem ihracat için hazırlıyor hem de kazandıkları parayla da ev ekonomilerine katkı sağlıyor.
Manisa’nın Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesinde bulunan kırsal Örselli Mahallesi, el emeği dokuma halılarıyla ön plana çıkıyor. Geçmişte hemen hemen ev evde halı dokuma tezgahının bulunduğu mahallede neredeyse unutulmaya yüz tutan halı dokumacılığı Manisa Büyükşehir Belediyesi, Zafer Kalkınma Ajansı, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu tarafından desteklenen “Kadınlar Üretiyor Ekonomi Canlanıyor” projesiyle yeniden canlandırıldı. Mahallenin eski okulu halı dokuma atölyesine dönüştürülürken, 20 kadın hem halı dokuyarak mesleği yaşatıyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor. Doğal kök boya ve geleneksel yöntemler kullanılarak dokunan halılar gerek renkleriyle gerekse kalitesiyle ön plana çıkıyor.
1982'de turistik bir gezi için gelen Alman profesör Harald Böhmer’in mahalleye ziyareti sonrası halıyı ileri bir seviyeye taşıyan ve dokudukları halıları yaklaşık 20 ülkeye ihraç eden mahalleli, hayata geçirilen projeyle halıları yeniden ihraç etmeyi hedefliyor.
Çocukluğundan beri halı dokuduğunu ve halı dokumayı sevdiğini belirten Hatice Sak, “Anneannem, babaannem ve annem de halı dokuyordu. Ben de onlardan öğrendim. Ben hem çok meraklı olduğum için hem de evime katkı olsun diye öğrendim. Hala daha halı dokuyoruz. Zor yerleri de var. Herkesin yapabileceği bir iş değil ama biz severek dokuyoruz” dedi.
Halı dokumayı kızlarına da öğrettiğini belirten Ummuhan Tosun, “Okuldan eve geldiğimde annem bana halı dokumayı öğretirdi. Bundan ekmeğimizi sağladık. Eskiden her evde halı dokuma tezgahı vardı. Şimdilerde bu şekilde muhabbet ederek toplu bir şekilde halı dokuyoruz. Bunun devamını diliyorum. Ben halı dokumayı çok seviyorum ama artık gençler halı dokumayı sevmiyor. Benim de 2 kızım var onlara da halı dokumayı öğrettim” diye konuştu.

Kalitenin ardında doğal kök boyası ve uzun yıllara dayalı tecrübe var
Örselli halısının en büyük özelliğinin doğal kök boya kullanılması ve uzun yıllara dayalı bir tecrübeyle dokunması olduğunu söyleyen Halı Dokuma Öğretmeni Hatice Mezik, “Okuldan çıktıktan sonra halı dokumaya başladım. 20 yıldır halı dokuyorum. Ben bu halıları dokumayı çocukluğumda öğrendim. Eskiden evlerimizde halı dokuma tezgahı vardı. Herkesin evinde tezgah vardı. Uzun bir zaman sürdü. Sonra tezgahlarımızı evden kaldırdık. Gençlerimiz de halı dokumayı öğrenmedi. Biz bu işi yeniden canlandırmak için başladık. Bizim hem başardığımız hem de bildiğimiz bir işti. Bize göre yabancı değildi. Çok kaliteli halılar çıkarıyorduk. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Çok ince bir işçilik gerekiyor. Halılarımızın güzel çıkması ve satılması için kaliteli olması gerekiyor. Örselli halısının en büyük özelliği kök boya olması. Çok uzun senelere dayalı tecrübeyle örülüyor olması” diye konuştu.

“Halılarımızı ihraç etmek istiyoruz”
Geçmişte mahalleye yakın bir bölgede bulunan Aigai Antik Kenti’ne gelen turistlerin daha sonra mahalleye gelerek halı satın aldığını ve yeniden halılarını ihraç etmek istediklerini belirten Örselli Mahalle Muhtarı Halil Mezik, “Manisa Büyükşehir Belediyemiz, Zafer Kalkınma Ajansı, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu desteğiyle biz projemize başladık. Daha iyiye doğru gideceğine inanıyoruz. Daha önceden Örselli Mahallemizde kooperatifimiz vardı. Her evde tezgahımız vardı. Halılar evlerde dokunuyordu. Örselli’nin halısının en büyük özelliği de kök boyası. Burada bu meslek ölmesin. Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Devlet büyüklerimizi buraya davet ediyorum. Burada yapılan işi sahiplenilmesini istiyorum. Kooperatif zamanında olduğu gibi halılarımızı dış ülkelere ihraç etmek istiyoruz. Eskiden haftada 2 kafile turist gelirdi mahallemize. Aigai Antik Kenti’ne geziye gelen turistler buraya gelerek halı satın alırlardı. Günlük olarak Türkiye İş Kurumu kadınlara 35 TL para veriyor. Burada halılarımıza değer kazandırabilirsek oradan da ücretlerini alacaklar” ifadelerini kullandı.

“Buradaki en büyük amacımız bu projeyi sürdürülebilir hale getirmek”
“Kadınlar Üretiyor Ekonomi Canlanıyor” projesi kapsamında mahalle ekonomisini canlandırmayı ve kadınlara istihdam sağlamayı hedeflediklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Projeler Şube Müdürü Özlem Karaca, “Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve Zafer Kalkınma Ajansıyla beraber SOGEP Projesi kapsamında ‘Kadınlar Üretiyor Ekonomi Canlanıyor’ projesi hazırladık. Örselli Mahallesi halı dokumanın yoğun olarak yapıldığı bölgelerden birisi olduğu için burayı tercih ettik. Şu anda 20 kadın tezgah başında halı dokuyor. Tezgahlarımızı aldık, iplerimizi temin ettik. Buradaki en büyük amacımız bu projeyi sürdürülebilir hale getirmek. Kuşaklar boyu devam eden geleneksel el sanatlarımızı yaşatmak ve kadınlarımızın ev ekonomisine destek olmalarını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

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