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Düveyi kurtarmaya giden AKS 110 ekibi de çamura saplandı

DHA

Düveyi kurtarmaya giden AKS 110 ekibi de çamura saplandı


Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU(Manisa),(DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, çamura saplanan düveyi kurtarmaya giden AKS 110 ekip aracı da çamura saplandı. AKS 110 aracı arkadan gelen itfaiye aracı tarafından, düve ise kepçeye bağlanan halatla kurtarıldı.
İtfaiyeye, dün saat 16.00 sıralarında Turgutlu'nun kırsal Çepnidere Mahallesi Kışla Deresi mevkiinde bir düvenin çamura saplandığı ihbarı yapıldı. Bölgeye AKS 110 ekibi sevk edildi. AKS 110 ekip aracı, Selvilitepe Mahallesi Filibe Tepe mevkiine geldiğinde çamura saplandı. Çamura saplanan AKS 110 aracının yardımına aynı ihbar için bölgeye gönderilen itfaiye ekipleri yetişti. AKS 110 aracı, bulunduğu yerden halatla itfaiye aracına bağlanarak 30 dakikalık çalışmalar sonucu kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, aracın, saplandığı çamurdan kurtarılmasının ardından kepçeyle Çepnidere Mahallesi'ne ulaştı. İtfaiye erleri, halatla bağladıkları düveyi kepçeyle çekerek saplandığı çamurdan kurtardı. Kurtarılan düve sahibine teslim edildi. Düzenin sahibi Mutlu Karayel, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2021-12-28 07:39:33

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