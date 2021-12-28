Manisa Büyükşehir Belediyesi başarılı sporcuları ödüllendirdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı doğrultusunda Manisa'da yetişen ve uluslararası müsabakalarda madalya kazanan Mert Şişmanlar, Hilal Öztürk, Sudenaz Karataş ve Sude Gündüz’ü altınla ödüllendirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, uluslararası müsabakalarda derece alan sporcuları ödüllendirdi. Encümen Salonu’nda gerçekleşen programa Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun, milli judocular Mert Şişmanlar, Hilal Öztürk, milli kick boksçular Sude Gündüz ve Sudenaz Karataş ile sporcuların antrenörleri katıldı.



“Başarılarınızla gurur duyuyoruz”

Programda konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa’da yetişen ve Türkiye'yi uluslararası platformlarda başarı ile temsil eden; derece alan sporcuları ödüllendirmek istediklerini ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nde buna istinaden bir karar aldıklarını söyledi. Kararın ilk kez törende yer alan dört sporcu ile uygulandığını belirten Güzgülü, “İnşallah sporcularımız daha birçok kez Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında başarı alırlar, bizler de onları bu şekilde ödüllendiririz.” diyerek başarı dileklerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy da, Türk Bayrağını Avrupa’da dalgalandıran sporcularla gurur duyduklarını belirterek; milli sporcuları tebrik etti.

Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun, milli sporculara ödüllerini takdim etti. Ödül töreninin ardından hatıra fotoğrafının çekilmesiyle program son buldu.



Milli sporcuların başarıları

Macaristan Budapeşte’de düzenlenen Judo 23 Yaş Altı Avrupa Ferdi ve Takım Şampiyonasında Hilal Öztürk +78 kiloda Avrupa üçüncüsü, Mert Şişmanlar +100 kiloda Avrupa üçüncüsü; Karadağ Budva’da düzenlenen Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonasında Sudenaz Karataş +70 kiloda Kick Light Avrupa üçüncüsü, Sude Gündüz 56 kiloda Full Contact Avrupa üçüncüsü oldu.

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