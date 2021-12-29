Salihli OSB’de yılın son toplantısı yapıldı

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Manisa’nın Salihli ilçesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti, 2021 yılının son toplantısını, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirdi.

Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında Salihli OSB’nin idari hizmet binasında gerçekleştirilen dönemin dördüncü, yılın son toplantısına Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir ve Yönetim Kurulu Üyeleri İle Salihli OSB müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

Salihli Organize Sanayi Bölgesinin 2021 Yılı Faaliyet Raporu ile Mali ve İdari Konuların ele alındığı toplantıda, Salihli OSB Müdürü Çağrı Duygu, Organize Sanayi Bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

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